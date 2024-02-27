Пьянство, скандалы и нападения: в Ровно женщина терроризирует соседей

Жители одной из многоэтажек по улице Котляревского в городе Ровно страдают от действий постоянно пьющей соседки, которая в нетрезвом состоянии устраивает скандалы и драки.

Об этом сообщил региональный сайт ITV.

По словам жителей дома, Мария терроризирует соседей уже пятый год, но никому до сих пор не удалось обуздать нарушительницу покоя. За это время женщина не раз нападала на своих соседей, в том числе с кухонным ножом, а ругательства и угрозы стали привычными буднями.

Также были зафиксированы случаи повреждения имущества. Однажды буйная дама погнула ручку на дверях магазина, расположенного в доме. Во втором случае пострадал автомобиль, который женщина забрасала яйцами.

Как сообщили жители журналистам, соседи боятся выходить из своих квартир и не выпускают гулять детей без присмотра, потому что опасаются очередного нападения.

Пытаясь решить проблему, люди дважды обращались в полицию. Как сообщил заместитель начальника Сарненского отдела полиции города Ровно по превентивной деятельности Василий Иванюк, в отношении нарушительницы правопорядка были составлены протоколы, но дальше дело не пошло. Ничего не могут сделать и городские власти.

По словам чиновников, они рекомендовали родителям правонарушительницы отправить ее на лечение. Сами же власти не имеют полномочий для принудительного воздействия до тех пор, пока женщина не признана недееспособной или пока она не совершила уголовное преступление.

Как стало известно со слов матери Марии, которую соседи обвиняют в неадекватном и агрессивном поведении, сейчас женщина находится на лечении в психиатрической больнице. Но изменится ли ситуация к лучшему после выписки, пока неизвестно.

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