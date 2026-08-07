Пять бытовых дел, которые нельзя делать в субботу и воскресенье, иначе беды не миновать

Что нельзя делать в выходные дни / © Freepik

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Для большинства людей суббота и воскресенье ассоциируются с отдыхом, общением с семьей и возможностью возобновить силы после напряженной рабочей недели. В то же время в народной традиции эти дни всегда считались особенными. Наши предки верили, что определенные поступки в выходные могут повлиять на благосостояние, здоровье и семейный уют. Часть таких запретов связана с церковными традициями, другая сформировалась на основе многолетних наблюдений и народных верований. Хотя сегодня их воспринимают скорее как культурное наследие, многие украинцы до сих пор пытаются соблюдать эти обычаи.

Не стоит посвящать весь день тяжелой работе

В народе считалось, что выходные предназначены не только для физического отдыха, но и духовного восстановления. Именно поэтому не рекомендовали без необходимости заниматься тяжелым трудом — копать огород, строить, рубить дрова или выполнять изнурительные домашние работы.

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Особенно это касается воскресенья, которое в христианской традиции является днем молитвы, покоя и семейного единения. Считалось, что постоянный труд без отдыха приносит усталость, раздражительность и истощение.

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Не ссорьтесь и не выясняйте отношения

Наши предки были убеждены, что возникшие в выходные конфликты, могут затянуться надолго. Поэтому в субботу и особенно в воскресенье пытались избегать ссор, оскорбительных слов и громких споров.

Психологи также отмечают, что именно в выходные люди ожидают отдыха и положительных эмоций. Если это время сопровождается конфликтами, напряжение может сохраняться в течение всей следующей недели.

Не одалживайте деньги без необходимости

В народных приметах существует поверье, что большие ссуды в выходные могут «вынести» из дома достаток.

Особенно нежелательным считалось отдавать последние деньги или ссужать значительные суммы в воскресенье. Верили, что после этого финансовые затруднения могут преследовать семью длительное время.

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Конечно, если речь идет о помощи человеку в сложной жизненной ситуации, моральные ценности всегда должны оставаться важнее любых примет.

Не занимайтесь генеральной уборкой

По давним традициям масштабную уборку, стирку или мытье пола в воскресенье не одобряли. Считалось, что в этот день лучше отложить хозяйственные заботы и посвятить время семье, общению или отдыху.

В то же время обычное поддержание чистоты или приготовления пищи никогда не считалось нарушением традиций.

Не забывайте о близких

Еще одно правило, часто вспоминаемое народными традициями, — не проводить весь выходной день в полной изоляции, если есть возможность пообщаться с родными. Именно суббота и воскресенье давно были днями, когда собиралась вся семья. Люди навещали родителей, помогали старшим, общались с друзьями и соседями.

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Психологи также отмечают, что качественное общение с близкими положительно влияет на эмоциональное состояние, помогает снизить уровень стресса и поддерживает чувство психологической стабильности.

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