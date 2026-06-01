Пять действий в первые дни июня, которые резко повысят урожай помидоров: профессионалы рекомендуют

Уход за помидорами в июне / © pexels.com

Реклама

Если правильно организовать уход, можно не просто повысить урожайность, но фактически ее удвоить.

Вот 5 ключевых агротехнических действий, которые следует выполнить в первую декаду июня.

Пасынкование томатов: формируем куст для урожая

Пасынкование — это удаление боковых побегов, которые забирают силы у растения, но не дают плодов.

Реклама

Почему это важно?

Без пасынкования куст «жирует», наращивает зелень, но формирует меньше плодов.

Как делать правильно:

удаляйте пасынки регулярно (1–2 раза в неделю);

оставляйте основной стебель и 1–2 дополнительных побега (в зависимости от сорта);

Проводите процедуру утром в сухую погоду.

Подкормка помидоров в июне

В период активного роста томаты нуждаются в питательных веществах для формирования завязи.

Реклама

Важнейшие элементы:

калий — для плодоношения;

фосфор — для развития корней и цветков;

микроэлементы — для общего укрепления растения.

Чем подкармливать:

настой древесной золы;

комплексные минеральные удобрения;

органические растворы (перегной, травяные настои).

Формирование кустов томатов

Правильная форма куста позволяет свету и воздуху лучше проникать в плоды.

Достоинства:

Реклама

меньше болезней;

лучшая завязь;

скорее созревание плодов.

Рекомендации:

удаляйте нижние листья, касающиеся почвы;

не загущайте посадки;

подвязывайте кусты к опоре.

Правильная поливка в первую декаду июня

Полив в этот период должен быть регулярным, но умеренным.

Основные правила:

поливайте под корень;

избегайте попадания воды на листья;

лучшее время — утро или вечер.

Профилактика болезней и укрепление растений

Июнь — время активного роста, но и риск развития грибковых заболеваний растет.

Реклама

Что делать:

обработка биопрепаратами;

проветривание теплиц;

удаление поврежденных листьев.

FAQ

Как правильно пасинковать помидоры, чтобы увеличить урожай?

Пасынки нужно удалять регулярно, оставляя основной стебель и 1–2 дополнительных побега. Это позволяет растению направить силы на формирование плодов, а не зелёной массы.

Чем подкормить помидоры в июне для лучшего урожая?

Реклама

Лучше всего использовать калийные и фосфорные удобрения, древесный пепел или комплексные минеральные смеси. Они стимулируют цветение и завязь плодов.

Как увеличить урожай помидоров в два раза?

Необходимо сочетать пасынкование, правильную подкормку, формирование кустов, умеренный полив и профилактику болезней. Именно комплексный уход дает максимальный результат.

Новости партнеров