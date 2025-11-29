Пять дней, которые сменят ваш 2026-й: мольфар назвал лучшие даты для украшения елки

Елка. / © Unsplash

В Киеве на Софийской площади уже начали устанавливать новогоднюю елку , которая засияет уже на Николая. Украинцы в своих домах тоже начинают устанавливать новогодние красавицы. Впрочем, мало кто знает, что важен день, в который именно это делать.

Об этом рассказал мольфар Максим Гордеев и назвал несколько удачливых дат для украшения.

По словам мольфара, есть пять дат в декабре, когда лучше украшать елку. В зависимости от этих дней в вашу жизнь может ворваться нрав, гармония, защита и другие положительные моменты.

Благоприятные даты для украшения елки:

13 декабря: в вашу жизнь и в дом придет благополучие, весь 2026-й вас будет сопровождать нрав;

17 декабря : особый день для украшения новогоднего дерева – оно станет символом защиты для вас и ваших близких;

20 декабря : грядущий год принесет много новых возможностей, в том числе и рабочих;

23 декабря : к вашему дому придет гармония и достаток, которые будут сопровождать вас в течение всего года;

25 декабря: 2026 год будет полон приятных событий и светлых мгновений.

Напомним, мы писали о том, куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку. В зависимости от места, где она будет установлена в доме, будет активироваться энергия, к дому придут успех и счастье.