ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Пять дней, которые сменят ваш 2026-й: мольфар назвал лучшие даты для украшения елки

Мольфар назвал пять благоприятных дней в декабре, когда стоит украшать новогоднюю красавицу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Елка.

Елка. / © Unsplash

В Киеве на Софийской площади уже начали устанавливать новогоднюю елку , которая засияет уже на Николая. Украинцы в своих домах тоже начинают устанавливать новогодние красавицы. Впрочем, мало кто знает, что важен день, в который именно это делать.

Об этом рассказал мольфар Максим Гордеев и назвал несколько удачливых дат для украшения.

По словам мольфара, есть пять дат в декабре, когда лучше украшать елку. В зависимости от этих дней в вашу жизнь может ворваться нрав, гармония, защита и другие положительные моменты.

Благоприятные даты для украшения елки:

  • 13 декабря: в вашу жизнь и в дом придет благополучие, весь 2026-й вас будет сопровождать нрав;

  • 17 декабря: особый день для украшения новогоднего дерева – оно станет символом защиты для вас и ваших близких;

  • 20 декабря: грядущий год принесет много новых возможностей, в том числе и рабочих;

  • 23 декабря: к вашему дому придет гармония и достаток, которые будут сопровождать вас в течение всего года;

  • 25 декабря: 2026 год будет полон приятных событий и светлых мгновений.

Напомним, мы писали о том, куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку. В зависимости от места, где она будет установлена в доме, будет активироваться энергия, к дому придут успех и счастье.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie