Пять фермеров единогласно назвали лучший способ варить яйца: вы тоже допускаете эту ошибку

Как варить яйца вкрутую / © pexels.com

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Чтобы выяснить, как варить яйца вкрутую, чтобы они легко чистились, журналисты обратились к пяти фермерам, которые ежедневно работают с куриными яйцами. И что интересно, все они дали одинаковый ответ.

Главный секрет — не используйте самые свежие яйца

Многие убеждены, что для любого блюда лучше всего подходят максимально свежие яйца. Но если речь идет о варке вкрутую, ситуация совсем другая.

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По словам фермеров, яйца, пролежавшие в холодильнике примерно 7–14 дней, очищаются гораздо легче. Причина кроется в естественных изменениях внутри скорлупы.

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Со временем через поры в скорлупе постепенно улетучивается влага, а воздушная камера увеличивается. В то же время, кислотность белка изменяется, поэтому он меньше прилипает к внутренней оболочке. Именно поэтому скорлупа после варки отходит практически без труда.

Почему свежие яйца так трудно чистить

Если яйцо снесено несколько дней назад, белок плотнее прилегает к подскорлупной мембране. Во время очищения вместе со скорлупой часто отрываются кусочки белка.

Особенно это знакомо владельцам домашних кур, ведь именно они чаще всего варят очень свежие яйца.

Как правильно варить яйца вкрутую

Фермеры советуют придерживаться нескольких простых правил:

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используйте яйца, которым уже около недели или больше;

опускайте яйца в кипящую воду или доводите воду до кипения вместе с ними — способ можно выбрать любой, главное не переваривать;

варите яйца примерно 10–12 минут после закипания;

сразу после варки переложите их в миску с очень холодной или ледяной водой.

Именно резкий перепад температур помогает быстрее отделить скорлупу от белка и останавливает процесс приготовления.

Что делать, если есть только свежие яйца

Если ждать неделю нет возможности, следует воспользоваться еще одним лайфгаком.

После варки обязательно подержите яйца в ледяной воде 10–15 минут. Затем аккуратно постучите скорлупой по столу, чтобы образовалась сетка мелких трещин, и начинайте чистить с тупого конца яйца — именно там находится воздушная камера.

Такой способ не гарантирует идеального результата, но значительно облегчает очищение.

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Стоит ли использовать очень старые яйца

Фермеры отмечают, что для варки вкрутую лучше всего подходят яйца в возрасте от одной до двух недель. Если они сохранялись слишком долго, их качество постепенно ухудшается, поэтому важно ориентироваться на срок годности и условия хранения.

Если вы хотите получить идеально гладкие вареные яйца без поврежденного белка, не спешите варить их сразу после покупки или после того, как их снесла курица. Небольшая выдержка в течение 7-14 дней и охлаждение в ледяной воде после варки — простой секрет, который давно используют фермеры.

FAQ

Как варить яйца вкрутую, чтобы они легко чистились?

Для лучшего результата используйте яйца, которым уже 7–14 дней. После варки сразу же переложите их в ледяную воду на 10–15 минут — это поможет скорлупе легко отделиться от белка.

Сколько минут нужно варить вкрутую яйца?

После закипания воды яйца обычно варят 10–12 минут. Затем их рекомендуется быстро охладить в холодной или ледяной воде, чтобы остановить процесс приготовления и облегчить очистку.

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