Пять главных причин, почему капуста не завязывает початки: чем обработать чтобы получить большой урожай

Чем возделывать капусту чтобы завязалась

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Выращивание белокочанной капусты часто считают делом несложным, однако огородники нередко сталкиваются с проблемой, когда растения выглядят здоровыми, но формировать кочаны не спешат. Если капуста игнорирует свою основную функцию, обычно указывает на одну из пяти системных ошибок в уходе.

Почему не завязываются кочаны на капусте и что с этим делать

1. Высокая температура воздуха

Оптимальный температурный режим для формирования початков составляет +20…+25°C. Когда столбик термометра поднимается выше, капуста замедляет развитие и замирает.

Чтобы помочь капусте регулярно производите дождевание (опрыскивание водой). Капуста, в отличие от многих других культур, отлично реагирует на такой способ охлаждения даже холодной водой. Старый народный метод — собрать нижние листья растения вместе и осторожно подвязать мягкой лентой, чтобы защитить точку роста от перегрева.

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2. Неподходящее место для посадки

Капуста — светолюбивая культура. Если грядка расположена в ажурной тени от деревьев или других растений, то капуста будет тратить все силы на вытягивание листьев к солнцу, а не на завязывание головки.

Также следует обращать внимание на кислотность почвы. На кислых участках капуста не может усваивать питательные вещества, из-за чего развивается очень медлительно. Радикальное раскисление летом может быть опасно для корневой системы, поэтому лучше использовать щадящие методы, например, внесение кальциевой селитры (20 г на 10 л воды).

3. Нашествие вредителей

Если крестоцветная блошка или гусеницы повреждают точку роста, капуста может образовать несколько мелких «корявых» кочанчиков, которые никогда не превратятся в полноценную головку.

Эффективным профилактическим средством является опудривание смесью пепла и табачной пыли. От улиток можно использовать современные экологические препараты на основе диатомита, извлекающего влагу из вредителей. Если капусту атаковали гусеницы, применяйте специализированные биопрепараты (на основе фитоверма или гриба боверия).

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4. Недостаточный полив

Капуста имеет огромную площадь листовой поверхности, из-за чего интенсивно испаряет воду. Для активного формирования кочанов растению требуется регулярный и обильный полив.

Сразу после высадки рассады под каждый куст вносят около 2 литров воды. Когда начинается этап завязывания, норму увеличивают до 3-4 литров, а во время активного налива кочанов — до 5-7 литров воды. Обычно полив проводят минимум дважды в неделю, поддерживая почву постоянно слегка влажной.

5. Дефицит питательных веществ

Для получения хорошего урожая капусту нужно вовремя подкармливать.

Первая подкормка (через 2-3 недели после высадки): требует азота (настой навоза или куриного помета).

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Вторая подкормка (начало июля): сбалансированный комплекс или преобладание фосфора и калия (нитроаммофоска, мочевина или суперфосфат).

Августовская подкормка — это монофосфат калия для укрепления кочана.

Чем возделывать капусту чтобы завязалась

Внекорневая подкормка борной кислотой — это один из наиболее эффективных агротехнических приемов, позволяющий стимулировать завязывание кочанов, когда растение «выгнало» много листьев, но не спешит формировать головку. Бор принимает непосредственное участие в регуляции точки роста и перераспределении углеводов, поэтому попадая через устьица листьев непосредственно в ткани, он дает растению сигнал активизировать формирование плотной сердцевины.

Оптимальное время для обработки наступает, когда на капусте уже сформирована розетка листьев, а на поздних сортах — в начале августа, когда начинается активный налив початка.

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Для приготовления качественного раствора важно строго соблюдать пропорцию 1 г борной кислоты на 1 л воды, поскольку превышение концентрации может вызвать ожоги и «борный токсикоз», проявляющийся пожелтением краев листьев. Поскольку порошок нерастворим в холодной воде, сначала его нужно развести в небольшом количестве кипятка (70–80°C) до полного исчезновения кристаллов, и только затем добавить необходимый объем прохладной воды. Такая обработка производится исключительно вечером или в пасмурную погоду, поскольку прямые солнечные лучи превращают капли раствора в линзы, оставляющие на нежных листьях капусты глубокие ожоги.

Опытные огородники советуют не злоупотреблять этой процедурой: достаточно одной или двух обработок за весь вегетационный период. Несмотря на высокую эффективность, борная кислота работает в сочетании с хорошим поливом и сбалансированным питанием (магнием и калием), поэтому опрыскивание следует рассматривать как финальный «штрих» для гарантии хорошего урожая. Обработанная таким образом капуста не только лучше завязывается, но и приобретает более высокую сахаристость, что значительно улучшает ее вкусовые качества и продлевает срок хранения зимой.

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