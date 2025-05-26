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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
234
Время на прочтение
2 мин

Пять идеальных растений для балкона: не нужно часто поливать, растут на бедной почве

Некоторые из этих растений можно использовать для приготовления блюд, а не только для декорирования пространства.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие цветы можно посадить на балконе

Какие цветы можно посадить на балконе / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие цветы хорошо приживутся в контейнерах на балконе, за ними не нужно ухаживать, лишь изредка поливать. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Какие цветы стоит посадить на балконе: не боятся жары и холода, не нуждаются в подкормке

  • Очиток. Это суккулент — цветок из семьи толстянковых. На сегодняшний день растений насчитывается более 300 видов, которые отличаются между собой размерами стеблей и цветов. Очиток накапливает достаточно влаги в своем листе, поэтому его не нужно часто поливать. Чтобы цветок хорошо рос, ему нужна дренированная почва, а также достаточное количество света. Растение легко размножать черенками, поэтому им можно быстро засадить весь балкон.

  • Розмарин. Это пряное растение хорошо растет на обедневшей почве, не боится морозов и жары, поэтому будет идеальным цветком для балкона. Только стоит знать, что молодой розмарин нужно регулярно поливать, а потом будет достаточно один раз в неделю. Растение очень любит, когда много света. Если оно начинает увядать или желтеть, его нужно хорошо полить. Но нельзя заливать почву, потому что загниют корни.

  • Портулак очень популярен, потому что его любят все хозяйки за яркие цветы и неприхотливость в уходе. Цветок будет хорошо расти на балконе в контейнерах, любит, когда много солнца. Он может расти и цвести даже в жару, но его все же не следует забывать поливать.

  • Тимьян также будет хорошо расти на балконе, потому что не требует особого ухода и каких-либо специальных условий для выращивания. Профессиональные флористы рекомендуют поливать его только тогда, когда верхний слой почвы хорошо высохнет. И еще, следует регулярно выливать воду из поддона, чтобы не гнили корни. Также не следует забывать, что чабрец, как и розмарин, относится к пряным растениям, поэтому его также можно использовать для приготовления блюд и напитков.

  • Кострица будет превосходно чувствовать себя как на солнце, так и в тени. Она хорошо подходит для выращивания на балконе, не боится жары и холода. Однако не следует забывать убирать сухие листья весной и изредка поливать, чтобы овсяница хорошо росла и развивалась.

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Дата публикации
Количество просмотров
234
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