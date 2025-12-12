Пять идеальных зимних оттенков помады для женщин 50+: как добавить цвета лицу в холодное время

Зимние оттенки помады для женщин 50+ / © unsplash.com

Реклама

Зима — идеальное время для экспериментов с насыщенными оттенками: ягодные цвета, изысканная сливовая палитра или теплый кирпично-красный тон не только украсят образ, но и визуально омолодят лицо.

Чтобы помада выглядела безупречно, а тон губ оставался ровным и нежным, важно подготовить кожу: увлажнение, легкий пилинг и правильный выбор текстуры.

Как ухаживать за губами зимой:

Реклама

Легкий скраб из сахара и питательный бальзам обеспечат идеальное основание для помады. Избегайте сухих матовых формул — выбирайте сатиновые, кремовые или мягкие матовые текстуры, отражающие свет и не подчеркивающие морщинки. Используйте контурный карандаш естественного тона губ — он не даст помаде растекаться и немного поднимет уголки рта. Подбирайте оттенки в соответствии с подтоном кожи: холодным — розово-ягодные и сливовые, теплым — кирпично-красные и пряные чудесные.

5 оттенков помады, которые лучше всего смотрятся на женщинах 50+ зимой

Нюдовый розовый

Мягкий, естественный оттенок, освежающий и подчеркивающий естественный тон губ. Наносите помаду прямо, а края немного растушуйте подушечкой пальца эффект легкости и молодости. Капелька прозрачного блеска в центре придаст объем.

Классический красный

Глубокий красный — идеальный способ сделать лицо выразительным без лишнего макияжа. Остальные косметики оставьте минимальными, чтобы акцент был только на губах. Если губы тонкие, наносите красный легкими похлопывающими движениями — получится мягкий «размытый» контур.

Розовое дерево

Благородный теплый оттенок, подходящий почти всем. Для стойкого эффекта сначала обведите губы нейтральным карандашом, немного заполните контур, а затем нанесите помаду — так цвет держится дольше и ложится ровнее.

Черный мед

Насыщенный бордовый тон, который прекрасно выглядит на зимнем фоне и подчеркивает естественный цвет кожи. Подходит как для повседневного макияжа, так и для вечернего выхода — придает образу глубины и изысканности.

Реклама

«Красная дорожка»

Яркий голливудский красный, придающий образу праздничности. Для более мягкого эффекта наносите помаду кончиком пальца — получится легкое, немного «растушенное» покрытие без резких линий.