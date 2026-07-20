Пять косметических процедур, которые ни в коем случае нельзя делать летом: советы экспертов

Какие косметические процедуры нельзя делать летом / © Credits

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В летнее время кожа испытывает значительно большую нагрузку, чем осенью или зимой. Солнечное излучение, жара, повышенное потоотделение и активный ультрафиолет могут не только замедлять восстановление после косметических процедур, но и значительно увеличивать риск появления пигментных пятен, раздражения и даже ожогов. Поэтому косметологи советуют часть популярных процедур отложить до осени, когда солнечная активность станет менее интенсивной. Рассказываем, каких процедур лучше избегать летом и почему.

Глубокий химический пилинг

Одной из процедур, которую большинство косметологов не рекомендует выполнять летом, есть глубокий химический пилинг.

После такого воздействия верхний слой кожи становится очень чувствительным к солнцу. Даже непродолжительное пребывание на улице может привести к появлению стойкой пигментации, покраснения или неравномерного цвета лица.

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Если сделать пилинг все же необходимо, придется строго избегать солнечных лучей и каждый день использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF.

Лазерная шлифовка кожи

Лазерное омоложение и шлифование также лучше перенести на прохладное время года.

После процедуры кожа проходит период активного обновления. Ультрафиолет может спровоцировать появление темных пятен, замедлить заживление и сделать результат менее предсказуемым.

Именно поэтому большинство клиник рекомендуют выполнять лазерные процедуры осенью или зимой.

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Фотоэпиляция и лазерная эпиляция на загорелой коже

Современная лазерная эпиляция может проводиться даже летом, однако существует важное условие — кожа не должна быть загорелой.

После активного солнца риск получить раздражение, ожоги или смену пигментации значительно увеличивается. Именно поэтому эксперты советуют избегать загара за несколько недель до и после процедуры, а также обязательно использовать солнцезащитные средства.

Агрессивное отбеливание кожи

Процедуры, направленные на интенсивное освещение пигментных пятен, также не лучший выбор в летний сезон.

После отбеливания кожа становится более уязвимой к ультрафиолету, поэтому существует высокий риск, что новые пятна появятся еще быстрее.

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Косметологи советуют заниматься активной борьбой с пигментацией осенью, когда солнечное излучение уже не столь интенсивно.

Глубокая механическая или срединная шлифовка

Любые процедуры, сильно травмирующие поверхность кожи, требуют длительного периода восстановления.

Летом из-за высокой температуры воздуха, пот и солнечных лучей увеличивается риск раздражения, инфицирования и образования нежелательной пигментации.

Именно поэтому косметологи рекомендуют выбирать более щадящий домашний уход и легкие косметические процедуры.

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