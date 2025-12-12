- Дата публикации
Пять легких способов прочистить слив от волос — один из них с пластиковой трубочкой
Каждый моющий голову в ванной над ванной или душевым поддоном рано или поздно сталкивается с проблемой: волосы накапливаются в ливне и могут даже забивать его.
Если не реагировать вовремя, ситуация может ухудшиться. К счастью, существуют простые способы быстро, без лишних усилий и химии (вредящей трубам) избавиться от волос и прочистить слив в ванной или душевом поддоне.
К сожалению, многие замечают, что волосы попадают в ливень уже во время утренней мойки и остаются в трубах. Эта проблема касается не только людей. Если у вас есть собака, купаемая в ванной, там может накапливаться большое количество шерсти, которая также способна забить ливень.
Регулярное попадание волос в ливень со временем может стать серьезным препятствием для воды, создавая постоянное засорение. Скрученные и запутанные волосы также становятся идеальной средой для размножения бактерий.
Игнорирование этой проблемы может привести к неприятным последствиям, а в крайнем случае придется вызвать специалиста по очистке труб.
Ниже приведены четыре простых способа, которые можно применить дома, чтобы избавиться от засорения — как с покупными средствами, так и сами по себе.
Проволока
Если у вас нет специальных инструментов для прочистки труб, можно использовать изогнутый кусок проволоки, например, от старой вешалки.
Вставьте проволоку в отверстие слива, где накопились волосы, и вытяните его вместе с мусором. Повторяйте процедуру, пока ливень не очистится. Обязательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта с грязью.
Если волосы застряли над фильтром, попробуйте вытащить их руками.
Сода и уксус
Если засор невелик и волосы не очень запутаны, можно воспользоваться смесью пищевой соды и уксуса — популярным домашним методом.
Сначала залейте слив горячей водой, немного подождите, а затем высыпьте соду и добавьте уксус. Подождите 5 минут, после чего снова промойте ливень кипятком.
Этот способ эффективен для небольших засоров. Если засор велик, лучше воспользоваться другими методами.
Вантуз
Резиновый вантуз — простой и одновременно эффективный инструмент для борьбы с засорениями.
Приставьте вантуз к ливню, долейте немного воды и нажимайте вверх-вниз, вытаскивая волосы и мусор. Повторяйте, пока вода не потечет свободно. Если волосы застряли в ситечке, попробуйте удалить их вручную, обязательно в перчатках.
Старая зубная щетка
Этот метод прост и часто достаточно эффективен. Старая зубная щетка поможет удалить торчащие из слива волосы.
Аккуратно подставьте кончик щетки к сливу и удалите торчащие волосы.
Этот способ подходит для поверхностной очистки; не засовывайте щетку глубоко, чтобы не застряла в трубе.
Пластиковая трубочка
Для этого метода понадобится обычная пластиковая трубочка. Сделайте на ней надрезы — и простой инструмент для очистки готов.