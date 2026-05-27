Пять литров домашнего кваса без труда — идеальный рецепт

Квас

Домашний квас — это не только вкусный, но и натуральный напиток, прекрасно утоляющий жажду летом. Благодаря этому простому рецепту вы легко приготовите целых пять литров прохладительного напитка без лишних хлопот.

Как приготовить квас

Вам понадобится:

цикорий — 2 столовые ложки

сахар — 250 граммов

лимонная кислота — 1 ч. ложка

кипяток — 200 мл

теплая вода — 5 литров

сухие дрожжи — 3 ч. ложки

изюм — 15 штук

Способ приготовления

К цикорию добавить сахар и лимонную кислоту, залить крутым кипятком и хорошо перемешать до растворения. Оставить смесь охлаждаться.

В теплую воду добавить сухие дрожжи и немытый изюм.

Когда смесь цикория станет теплой, влить ее в воду и еще раз хорошо перемешать.

Накрыть емкость крышкой и оставить в теплом месте примерно на 4–5 часов для брожения.

После этого разлить квас в бутылки, не доливая несколько сантиметров до верха, плотно закрыть и поставить в холодильник на 10–12 часов.

