Пять литров домашнего кваса без труда — идеальный рецепт

Домашний квас — отличная альтернатива сладким газированным напиткам. Он прекрасно освежает и бодрит, обладает насыщенным вкусом и ароматом.

Квас

Домашний квас — это не только вкусный, но и натуральный напиток, прекрасно утоляющий жажду летом. Благодаря этому простому рецепту вы легко приготовите целых пять литров прохладительного напитка без лишних хлопот.

Как приготовить квас — пишет Gospodynka.

Вам понадобится:

  • цикорий — 2 столовые ложки

  • сахар — 250 граммов

  • лимонная кислота — 1 ч. ложка

  • кипяток — 200 мл

  • теплая вода — 5 литров

  • сухие дрожжи — 3 ч. ложки

  • изюм — 15 штук

Способ приготовления

  • К цикорию добавить сахар и лимонную кислоту, залить крутым кипятком и хорошо перемешать до растворения. Оставить смесь охлаждаться.

  • В теплую воду добавить сухие дрожжи и немытый изюм.

  • Когда смесь цикория станет теплой, влить ее в воду и еще раз хорошо перемешать.

  • Накрыть емкость крышкой и оставить в теплом месте примерно на 4–5 часов для брожения.

  • После этого разлить квас в бутылки, не доливая несколько сантиметров до верха, плотно закрыть и поставить в холодильник на 10–12 часов.

