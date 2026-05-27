- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 393
- Время на прочтение
- 1 мин
Пять литров домашнего кваса без труда — идеальный рецепт
Домашний квас — отличная альтернатива сладким газированным напиткам. Он прекрасно освежает и бодрит, обладает насыщенным вкусом и ароматом.
Домашний квас — это не только вкусный, но и натуральный напиток, прекрасно утоляющий жажду летом. Благодаря этому простому рецепту вы легко приготовите целых пять литров прохладительного напитка без лишних хлопот.
Как приготовить квас — пишет Gospodynka.
Вам понадобится:
цикорий — 2 столовые ложки
сахар — 250 граммов
лимонная кислота — 1 ч. ложка
кипяток — 200 мл
теплая вода — 5 литров
сухие дрожжи — 3 ч. ложки
изюм — 15 штук
Способ приготовления
К цикорию добавить сахар и лимонную кислоту, залить крутым кипятком и хорошо перемешать до растворения. Оставить смесь охлаждаться.
В теплую воду добавить сухие дрожжи и немытый изюм.
Когда смесь цикория станет теплой, влить ее в воду и еще раз хорошо перемешать.
Накрыть емкость крышкой и оставить в теплом месте примерно на 4–5 часов для брожения.
После этого разлить квас в бутылки, не доливая несколько сантиметров до верха, плотно закрыть и поставить в холодильник на 10–12 часов.
Раньше мы писали о том, чем полезен березовый сок и как его правильно пить. Больше об этом читайте в новости.