Пять лучших и самых плодородных сортов раннего картофеля: соберете первый урожай в конце мая

Какие лучшие сорта раннего картофеля

Ранний картофель — настоящая находка для тех, кто хочет получить урожай как можно скорее. Уже в конце мая можно наслаждаться молодыми клубнями, если правильно выбрать сорт. Важно обращать внимание не только на скорость созревания, но и на урожайность, стойкость к болезням и вкусовым качествам.

«Ривьера». Этот сорт считается одним из самых быстрых. Первый урожай можно получить уже через 40 дней после посадки. Картофель формирует большие клубни, имеет хороший товарный вид и приятный вкус. Хорошо переносит засуху и дает стабильный урожай даже в неидеальных условиях. «Импала». Один из самых популярных ранних сортов. Отмечается быстрым ростом и способностью формировать много клубней под одним кустом. Обладает светлой мякотью и хорошо подходит для варки и жарки. Преимущество — устойчивость ко многим заболеваниям. «Беллароза». Этот сорт известен своей выносливостью. Он быстро растет, формирует большие клубни с розовой кожурой и хорошо переносит перепады температур. Идеально подходит для начинающих, поскольку не требует сложного ухода. «Ред Скарлетт». Сорт с красной кожурой и желтой мякотью. Дает ранний и стабильный урожай, хорошо сохраняется и обладает высокими вкусовыми качествами. Часто выбирается для продаж благодаря хорошему виду. «Жуковский ранний». Один из самых старых и надежных ранних сортов. Он быстро созревает, дает равномерные клубни и хорошо растет в разных климатических условиях. Подходит для тех, кто ценит стабильность и предполагаемый результат.

Чтобы ускорить созревание картофеля, следует проращивать клубни перед посадкой. Также важно выбирать хорошо освещенный участок и не углублять картофель. Регулярный полив и рыхление почвы помогут растениям быстрее развиваться.