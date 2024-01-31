Пять лучших органических сортов сладкого перца: для теплиц, открытого грунта, для употребления

Лучшие сорта перца для теплиц и огорода

Конец зимы, наступают дни посадки перца на рассаду. Подготовка к посевной кампании начинается с выбора лучших сортов перца.

Специалисты советуют обратить внимание на органическую серию перцев. Органическая серия означает, что эти перцы были выращены без пестицидов, ничем не протравливались и обладают повышенной стойкостью к болезням и вредителям.

Лучшие сорта перца сладкого:

Диментио. Ранний гибрид, буквально через два места после высадки можно собирать урожай. При этом интересно, что плоды в технической спелости желтые и снаружи напоминают билозирку, а в биологической спелости они красные. То есть можно собирать с куста как желтые, так и красные перцы. Абей. Чем хорош это сорт? Он низкорослый, подходит как для теплицы, так и для открытого грунта. Относится к органической серии, устойчив к таким болезням как бактериальная пятнистость и вирус мозаики. Это ранний сорт с крупными желтыми кубовидными плодами весом до 300 г. Банкерс. Высокорослый урожайный гибрид из органической серии. В теплице он может достигать 150 см. Перец стрессоустойчив, если вы раз пропустите полив, с Банкерсом ничего не случится. Этот сорт формирует несколько красивых, плотных ярусов, с толстыми стенками кубовидных перцев красного цвета весом 250-300 г. Клаудио. Классический, сверхурожайный салатный перец с многокамерными тяжелыми плодами массой 200-250 г и с толщиной стенки до 1 см. Стрессоустойчивый сорт подходит как для открытого грунта, так и для теплиц. Слоновое ухо. Новый сорт перца, наиболее подходящий для тушения и гриля. Этот сорт перца вкусен как в сыром виде, так и после термообработки не теряет вкусовых качеств. Хотя плоды не велики по размерам, зато длинные, до 18-20 см. С кустов можно собирать до 3 кг перцев.

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