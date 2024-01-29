Пять лучших причесок для женщин 40 плюс, которые скрывают залысины и добавляют объем

Прически и стрижки для женщин для увеличения объема от известных стилистов.

Женщины старше 40 лет из-за гормональных изменений часто сталкиваются с разнообразными проблемами волос, как-то их выпадение, утончение и даже появление залысин. Эксперты рекомендуют в таких случаях скрыть эти проблемы с помощью таких причесок.

Итальянский боб

Он подчеркнет лучшие черты лица, придав волосам дополнительный объем и упругость.

Густые, тупые концы этой стрижки создают воздушный, объемный вид. Это утонченный и стильный выбор для многих случаев, универсальная стрижка, которая прекрасно выглядит почти на любой форме лица и типе волос. Длину можно откорректировать, чтобы дополнить ваши черты лица и создать привлекательный силуэт.

Итальянский боб / Фото: Splash News

Многослойный боб с челкой-шторкой

Слои могут удачно подчеркнуть ваши черты лица и придать объем, а добавление челки – скрыть морщины на лбу и привлечь внимание к глазам.

С возрастом волосы становятся тоньше, поэтому добавление текстуры поможет вашим волосам подтянуться и оживить их.

Многослойный боб с челкой-шторкой / Фото: Splash News

3. Пикси с глубоким боковым пробором

Это стильный и современный вариант для женщин с короткими волосами. Боковой пробор помогает создать объем и подчеркнуть черты лица.

Пикси с боковым пробором / Фото: Shutterslock

Тонкий, волнистый шегги

Универсальная прическа, которая подходит для любого типа волос, как для более длинных, так и для более коротких волос. Челки часто используют для обрамления лица и, в частности, для придания ему молодости. Прическа делает ваши волосы более густыми и является прекрасным способом добавить объем жидким волосам.

Шегги / Фото: Splash News

Асимметричный боб

Асимметричный боб – прекрасный выбор для зрелых красавиц, поскольку это идеальное сочетание классического, но одновременно современного и модного.

Этот стиль настолько модный, что идеально подходит для того, чтобы наши женщины в расцвете сил выглядели очень шикарно.

Асимметричный боб / Фото: Splash News

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