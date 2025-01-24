Пять лучших сортов ранних огурцов: будут давать богатый урожай даже на бедной почве

Каждый огородник имеет на своем участке грядку с огурцами и мечтает собрать с нее как можно больше овощей уже в мае.
Опытные огородники назвали пять лучших сортов ранних огурцов, которые хорошо переносят неблагоприятные погодные условия, устойчивы к заболеваниям и дают стабильно высокий урожай.
Какие сорта ранних огурцов самые лучшие: уже в мае будете собирать огурцы ведрами
- "Амур" – ранний сорт огурцов, подходящий даже для выращивания зимой в теплице. Плоды цилиндрической формы, имеют темно-зеленую окраску и небольшие шипы. Этот сорт устойчив к резким перепадам температуры, перенесет майские заморозки, а также мучнистую росу. В течение всего сезона дает стабильно хороший урожай.
- "Аристократ F1" – супер ранний гибрид, самоопыляемый, можно выращивать в открытом грунте и в теплице. Если правильно ухаживать за огурцами, то первые плоды можно получить в начале мая. С одного куста можно собрать до 6 кг огурцов. Этот сорт не боится засухи и заморозков, очень устойчив к большинству грибковых заболеваний. Гибрид хорошо растет даже на бедной почве, достаточно неприхотлив в уходе.
- "Эколь" — еще один высокоурожайный и раннеспелый гибрид, отличающийся устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Плоды можно пробовать уже на 42 день после высадки. Огурцы растут продолговатой формы, очень сладкие на вкус. Сорт имеет иммунитет к различным заболеваниям.
- "Гектор F1" – этот ранний сорт любят практически все огородники, потому что он совершенно неприхотлив, дает высокий урожай даже на глинистом грунте. Первые плоды появляются уже через месяц, растут ровными с маленькими пузырьками, имеют темно-зеленый цвет. Этот сорт идеально подходит для консервации.
- "Сахарный малыш" – высокоурожайный раннеспелый сорт, хорошо растет на бедной почве и неприхотлив в уходе. Отличается стойкостью к неблагоприятным погодным условиям и отличным вкусом. Этот сорт дает стабильно высокий урожай, первые плоды появляются уже на 38-й день.
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