Пять мест, где нельзя оставлять свой телефон, но все почему-то его туда кладут

Вряд ли кто представляет свою жизнь без смартфона, который уже давно не является просто средством для связи. Сегодня в нем сосредоточено все: работа, друзья, хобби, обучение и досуг. Но если оставлять свой смартфон в неположенных местах, он может превратиться из помощника в источник потенциальной опасности, и вот почему.

В постели или под подушкой. Многие имеют привычку засыпать с телефоном, некоторые кладут его даже под подушку. Но это может навредить нормальному сну и здоровью. Свет экрана даже в режиме ожидания влияет на выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. К тому же, электромагнитное поле, излучаемое смартфоном, может вызвать головную боль и отрицательно влиять на работу мозга. Есть также риск перегрева устройства, в мире не раз фиксировались случаи возгорания телефонов, оставленных под подушкой.

В кармане. Казалось бы, удобнее всего просто положить телефон в карман. Но именно это может иметь серьезные последствия для здоровья. Смартфон, прикасаясь к телу, постоянно излучает электромагнитные волны, которые могут оказывать негативное влияние на репродуктивную функцию, изменять структуру ДНК и даже повышать риск образования раковых опухолей. Особенно это касается мужчин: телефоны, лежащие в передних карманах, могут ухудшать качество спермы.

В ванной или туалете. Большинство людей идут в туалет со своим смартфоном. Однако на смартфоне могут оседать бактерии из воздуха, которые потом из рук попадают на лицо и в рот. Особенно опасно использование телефона в общественных туалетах.

В местах, где очень холодно или жарко. Резкие перепады температуры могут повредить аккумулятор, замедлить работу смартфона или стать причиной короткого замыкания. Если уж приходится брать телефон с собой, лучше хранить его в сумке, где температура стабильнее.