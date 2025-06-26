- Дата публикации
Пять мест, где нельзя оставлять свой телефон, но все почему-то его туда кладут
Важно помнить о правильном и безопасном использовании смартфона, иначе потом можно пожалеть.
Вряд ли кто представляет свою жизнь без смартфона, который уже давно не является просто средством для связи. Сегодня в нем сосредоточено все: работа, друзья, хобби, обучение и досуг. Но если оставлять свой смартфон в неположенных местах, он может превратиться из помощника в источник потенциальной опасности, и вот почему.
Пять мест, где никогда нельзя оставлять свой мобильный телефон
В постели или под подушкой. Многие имеют привычку засыпать с телефоном, некоторые кладут его даже под подушку. Но это может навредить нормальному сну и здоровью. Свет экрана даже в режиме ожидания влияет на выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. К тому же, электромагнитное поле, излучаемое смартфоном, может вызвать головную боль и отрицательно влиять на работу мозга. Есть также риск перегрева устройства, в мире не раз фиксировались случаи возгорания телефонов, оставленных под подушкой.
В кармане. Казалось бы, удобнее всего просто положить телефон в карман. Но именно это может иметь серьезные последствия для здоровья. Смартфон, прикасаясь к телу, постоянно излучает электромагнитные волны, которые могут оказывать негативное влияние на репродуктивную функцию, изменять структуру ДНК и даже повышать риск образования раковых опухолей. Особенно это касается мужчин: телефоны, лежащие в передних карманах, могут ухудшать качество спермы.
В ванной или туалете. Большинство людей идут в туалет со своим смартфоном. Однако на смартфоне могут оседать бактерии из воздуха, которые потом из рук попадают на лицо и в рот. Особенно опасно использование телефона в общественных туалетах.
В местах, где очень холодно или жарко. Резкие перепады температуры могут повредить аккумулятор, замедлить работу смартфона или стать причиной короткого замыкания. Если уж приходится брать телефон с собой, лучше хранить его в сумке, где температура стабильнее.
На зарядке на протяжении многих часов. Практически все люди заряжают телефон ночью. Но следует знать, что привычка оставлять устройство на ночь на зарядке сокращает жизнь аккумулятора. Постоянная зарядка до 100% вредит батарее, а перегрев телефона может даже привести к его поломке.