Пять минут — и стеклянная крышка засияет кристальной чистотой: простая уловка от жирного налета

Основное удобство стеклянных крышек состоит в том, что вы можете контролировать процесс приготовления пищи, не поднимая ее, что сохраняет нужный температурный режим. Однако стеклянные крышки часто покрываются жирным налетом, справиться с которым непросто.

Традиционные методы очистки не всегда справляются с такими пятнами, особенно если грязь образуется в труднодоступных местах. Поэтому специалисты рекомендуют использовать народный способ, помогающий поддерживать стеклянные крышки в чистоте.

Чаще всего жирный налет накапливается в местах, где стекло соединяется с металлическими деталями. Чтобы очистить их, сначала подготовьте достаточно глубокую емкость. В ней должно поместиться не менее 3 л воды, а крышка полностью погрузиться в жидкость.

Теперь подготовьте специальное очисточное средство. Наполните емкость горячей водой (именно температура воды здесь играет решающую роль), добавьте 1 ст. ложку любого моющего средства, 2 ст. ложки пищевой соды и 1 ст. ложку сухой горчицы. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты растворились.

Теперь окуните крышку, которую нужно вымыть от устаревшего жира, в этот раствор на 5-10 минут. После этого извлеките ее, очистите поверхность щеткой или губкой. Вы заметите, что все жировые отложения с легкостью уходят. Не забывайте промыть под проточной водой.

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