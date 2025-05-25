Пять модных духов для женщин 50+ на лето: эти ароматы вас удивят

Духи. / © Credits

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Давайте поговорим о духах для женщин 50+, которые хотят освежить свои ароматы и отойти от классических фаворитов, которые в основном еще с далеких 1980-х. Как Dior, Guerlain, Calvin Klein или Coco Chanel. Впрочем, среди новых ароматов есть немало таких, которые составят конкуренцию традиционным ароматам.

Пять трендовых духов для женщин 50+ на лето-2025 от Vogue.mx.

eLVes de Louis Vuitton

Этот элегантный и изысканный аромат окутает нотами роз и ландыша. Цветочные ноты подчеркивают черная смородина, персик и аромат кокосового молока. Корица и имбирь наполняют духи мощной энергией, а амброксан придает нотку чувственности. Завершающий штрих – пачули, который дольше остается на коже.

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eLVes – идеальный для вечеринок или официальных мероприятий, где вы не хотите остаться незамеченной.

My Way Ylang Джорджо Армани

My Way Ylang – яркая парфюмерная вода с нотками белых цветов и сочным манго. Духи также содержат аккорды кокосовой воды, эссенцию иланг-иланга и белый мускус. Образует сладкий шлейф кедрового масла с чувственной ноткой бурбонской ванили.

Aqua Allegoria Rosa Verde Guerlain

Линейка Aqua Allegoria – это природа. Свежий аромат Green Rose перенесет вас в теплый летний день. Парфюм содержит огурец, который придает водяной свежести и ароматные розы. Цветочные и фруктовые ноты контрастируют со свежей грушей и белым мускусом.

Earth de Loewe

Этот аромат, вдохновленный стихиями, связывающими с природой и землей. Его можно определить тремя словами: цветочный, амбровый и мускусный. Духи с нотками трюфеля, подземного гриба, фиалок, мимозы, груш и элемы. Это слегка сладковатый аромат, но в то же время пахнет чистотой и свежестью.

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Les Infusions Amande de Prada

Les Infusions – это аромат с нотами горького миндаля, настоянном на бергамота, анисе и бобах тонкая. Этот парфюм точно оставит лед в памяти.

Напомним, ранее мы писали о том, какой аромат выбрать для первого свидания.