Пять народных средств для крепкой рассады, которые знали наши бабушки: урожай будет большим на 100%

Чтобы рассада была сильной и здоровой, ей нужен правильный уход. Наши бабушки знают секреты натуральной подкормки растений без химии, благодаря чему осенью можно собрать обильный урожай.

Чтобы укрепить иммунитет растений, наши бабушки использовали настой из чеснока – природный антибиотик для молодой рассады. Для приготовления измельчали несколько зубчиков чеснока и заливали обычной водой. Через сутки получался полезный настой, помогавший растениям лучше противостоять болезням, особенно грибковым. Такую обработку проводили раз в неделю для профилактики.

Чтобы ускорить рост рассады, наши бабушки использовали дрожжевой раствор. Для его приготовления смешивали 10 г сухих дрожжей с литром теплой воды, а для более активного брожения добавляли чайную ложку сахара.

Еще одним замечательным стимулятором роста является яичная скорлупа, богатая кальцием. Она укрепляет корни молодых растений, улучшает структуру почвы и помогает предотвратить некоторые заболевания. Для этого скорлупу измельчали и добавляли в почву во время поливки или пересадки рассады.

Чтобы повысить устойчивость растений, наши бабушки применяли настой из полевого хвоща. Для его приготовления две столовых ложки травы заливали литром воды, доводили до кипения и настаивали пол часа.

Чтобы защитить рассаду от вредителей и одновременно укрепить ее, использовали древесную золу. Она способствует здоровому развитию растений. Для обработки готовили раствор, смешивая столовую ложку золы с литром воды и применяли его во время поливки.

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