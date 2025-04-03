Пять неприхотливых цветов для вашей клумбы, которые будут цвести целое лето без особого ухода

Какие неприхотливые цветы будут пышно цвести весь сезон, не требуя регулярной поливки и подкормки. Об этом рассказывает ресурс Ukr.Media.

Годеция. Этот однолетний цветок можно сажать в открытую почву уже с середины апреля. Растение любит солнце, однако во время засухи его нужно все же поливать, тогда оно будет пышно цвести весь сезон. Такое неприхотливое растение будет украшать вашу клумбу до самых заморозков. Чтобы цветение длилось как можно дольше, необходимо удалять увядшие цветки.

Астры. Наверное, нет такой хозяйки, которая не сажала бы на своей клумбе эту «королеву осени». Ведь эти цветы ценят за красоту и неприхотливость в уходе. Они устойчивы к засухе и резким перепадам температуры. Их не нужно постоянно подкармливать или поливать, они будут любовать цветом до глубокой осени, не требуя особой заботы и внимания.

Флоксы. Опытные садоводы рекомендуют выбирать те виды флоксов, которые цветут не только весной, но и летом и осенью. Флоксы образуют небольшие прямостоячие кусты до 60 сантиметров в высоту. Продолжительность их цветения может различаться в зависимости от сорта и времени посадки. Поэтому рекомендуется подбирать виды цветов таким образом, чтобы клумба была цветущей с весны до начала осени. Растение не требует частой поливки и подкормки, поэтому не будет отнимать у вас много времени и внимания.

Эшольция. Этот прекрасный цветок будет цвести на вашей клумбе от начала лета до глубокой осени. Яркие соцветия эшольции напоминают маки, а палитра их цветов настолько богата, что можно создавать из растений цветущие ковры.