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Пять неприхотливых цветов для вашей клумбы, которые будут цвести целое лето без особого ухода
Если у вас нет времени постоянно следить за клумбой, можно выбрать цветы, которые растут и цветут без тщательного ухода.
Какие неприхотливые цветы будут пышно цвести весь сезон, не требуя регулярной поливки и подкормки. Об этом рассказывает ресурс Ukr.Media.
Какие цветы не нуждаются в куче сил и времени на уход: будут цвести до самой осени
Годеция. Этот однолетний цветок можно сажать в открытую почву уже с середины апреля. Растение любит солнце, однако во время засухи его нужно все же поливать, тогда оно будет пышно цвести весь сезон. Такое неприхотливое растение будет украшать вашу клумбу до самых заморозков. Чтобы цветение длилось как можно дольше, необходимо удалять увядшие цветки.
Астры. Наверное, нет такой хозяйки, которая не сажала бы на своей клумбе эту «королеву осени». Ведь эти цветы ценят за красоту и неприхотливость в уходе. Они устойчивы к засухе и резким перепадам температуры. Их не нужно постоянно подкармливать или поливать, они будут любовать цветом до глубокой осени, не требуя особой заботы и внимания.
Флоксы. Опытные садоводы рекомендуют выбирать те виды флоксов, которые цветут не только весной, но и летом и осенью. Флоксы образуют небольшие прямостоячие кусты до 60 сантиметров в высоту. Продолжительность их цветения может различаться в зависимости от сорта и времени посадки. Поэтому рекомендуется подбирать виды цветов таким образом, чтобы клумба была цветущей с весны до начала осени. Растение не требует частой поливки и подкормки, поэтому не будет отнимать у вас много времени и внимания.
Эшольция. Этот прекрасный цветок будет цвести на вашей клумбе от начала лета до глубокой осени. Яркие соцветия эшольции напоминают маки, а палитра их цветов настолько богата, что можно создавать из растений цветущие ковры.
Львиный зев. Антириум или львиный зев — это многолетнее растение, которое может выдерживать низкую температуру и засуху. Это растение относится к семье подорожниковых, а потому не нуждается в особом уходе, как и его «родственник». Антириум цветет с июня по конец сентября, прекрасно подходит как для оформления клумб, так и для навесных кашпо.