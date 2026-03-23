Пять невероятных пучков на весну 2026 года, которые вы сможете сделать самостоятельно за 5 минут

Пучок — универсальная прическа, которая подходит и для повседневного образа, и для праздничных выходов.

Трендовые прически с пучком на весну 2026

Трендовые прически с пучком весной 2026 / © pexels.com

Мы подобрали 5 трендовых вариантов пучков, которые легко сделать самостоятельно в считанные минуты. Пошаговые инструкции помогут повторить каждый стиль без салонного опыта.

Классический низкий пучок

Идеален для офиса или деловых встреч. Сдержанный, но элегантный.

Пошаговая инструкция:

  1. Расчеши волосы и собери их в низкий хвост на затылке.

  2. Оберни хвост вокруг основания, формируя пучок.

  3. Закрепи шпильками или невидимками.

  4. По желанию можно немного взъерошить пряди для более естественного вида.

Лайфхак: используй лак легкой фиксации, чтобы пучок держал форму весь день.

Небрежный «messy» пучок

Стильный и модный подходит для встреч с друзьями и Instagram-фото.

Пошаговая инструкция:

  1. Сделай хвост на затылке, не слишком туго.

  2. Скрути волосы в пучок, оставляя несколько прядей свободными.

  3. Закрепи шпильками и немного потяни пряди для небрежного эффекта.

  4. По желанию добавь тонкую повязку или резинку с бантом.

Лайфхак: пудра для волос добавляет объем и текстуру.

Пучок с косой

Романтический и утонченный вариант для праздничных образов.

Пошаговая инструкция:

  1. Сделай боковую косу из передних прядей волос.

  2. Собери волосы в низкий или высокий хвост.

  3. Оберни волосы вокруг основания, формируя пучок.

  4. Косу аккуратно уложи вокруг пучка и закрепи шпильками.

Лайфхак: небольшие пряди можно оставить свободными для более мягкого, романтического образа.

Двойной пучок «space buns»

Веселый и модный тренд, возвращающийся в 2026 году.

Пошаговая инструкция:

  1. Раздели волосы на две равные части.

  2. Каждую часть собери в высокий хвост.

  3. Скрути каждый хвост в пучок и закрепи шпильками.

  4. По желанию подкрути кончики прядей для дополнительного объема.

Лайфхак: этот стиль отлично подходит для молодежных вечеринок и фестивалей.

Высокий гладкий пучок

Элегантный и минималистичный стиль для официальных мероприятий.

Пошаговая инструкция:

  1. Расчеши волосы и собери их в высокий хвост на макушке.

  2. Скрути хвост в тугой пучок.

  3. Закрепи шпильками и пригладь волосы лаком.

  4. Для блеска можно добавить каплю растительного масла.

Лайфхак: используй невыпадающие невидимки для максимально чистого результата.

Эти пять трендовых пучков на весну 2026 легко повторить дома. Классический, небрежный, с косой, двойной или высокий — выбирай под свое настроение и поделись с друзьями модными образами!

