Пять невероятных пучков на весну 2026 года, которые вы сможете сделать самостоятельно за 5 минут
Пучок — универсальная прическа, которая подходит и для повседневного образа, и для праздничных выходов.
Мы подобрали 5 трендовых вариантов пучков, которые легко сделать самостоятельно в считанные минуты. Пошаговые инструкции помогут повторить каждый стиль без салонного опыта.
Классический низкий пучок
Идеален для офиса или деловых встреч. Сдержанный, но элегантный.
Пошаговая инструкция:
Расчеши волосы и собери их в низкий хвост на затылке.
Оберни хвост вокруг основания, формируя пучок.
Закрепи шпильками или невидимками.
По желанию можно немного взъерошить пряди для более естественного вида.
Лайфхак: используй лак легкой фиксации, чтобы пучок держал форму весь день.
Небрежный «messy» пучок
Стильный и модный подходит для встреч с друзьями и Instagram-фото.
Пошаговая инструкция:
Сделай хвост на затылке, не слишком туго.
Скрути волосы в пучок, оставляя несколько прядей свободными.
Закрепи шпильками и немного потяни пряди для небрежного эффекта.
По желанию добавь тонкую повязку или резинку с бантом.
Лайфхак: пудра для волос добавляет объем и текстуру.
Пучок с косой
Романтический и утонченный вариант для праздничных образов.
Пошаговая инструкция:
Сделай боковую косу из передних прядей волос.
Собери волосы в низкий или высокий хвост.
Оберни волосы вокруг основания, формируя пучок.
Косу аккуратно уложи вокруг пучка и закрепи шпильками.
Лайфхак: небольшие пряди можно оставить свободными для более мягкого, романтического образа.
Двойной пучок «space buns»
Веселый и модный тренд, возвращающийся в 2026 году.
Пошаговая инструкция:
Раздели волосы на две равные части.
Каждую часть собери в высокий хвост.
Скрути каждый хвост в пучок и закрепи шпильками.
По желанию подкрути кончики прядей для дополнительного объема.
Лайфхак: этот стиль отлично подходит для молодежных вечеринок и фестивалей.
Высокий гладкий пучок
Элегантный и минималистичный стиль для официальных мероприятий.
Пошаговая инструкция:
Расчеши волосы и собери их в высокий хвост на макушке.
Скрути хвост в тугой пучок.
Закрепи шпильками и пригладь волосы лаком.
Для блеска можно добавить каплю растительного масла.
Лайфхак: используй невыпадающие невидимки для максимально чистого результата.
Эти пять трендовых пучков на весну 2026 легко повторить дома. Классический, небрежный, с косой, двойной или высокий — выбирай под свое настроение и поделись с друзьями модными образами!