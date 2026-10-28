Пять новых эмодзи появятся на смартфонах в 2027 году: одно из них имеет пикантное значение (фото)

Эмодзи Фото иллюстративное / © The Insider

Реклама

В 2027 году пользователи смартфонов могут получить пять новых эмодзи. Среди предложенных символов — гриф, декоративная бутылка, орхидея, каменная конструкция и иншуск и глаза, направленные вправо. Последний символ станет своеобразным дополнением к уже имеющемуся эмодзе с изображением глаз.

Об этом сообщает Daily Mail.

Реклама

По информации источника, организация Unicode обнародовала предварительный список кандидатов для набора Emoji 19.0. Если новые символы пройдут все этапы утверждения, они могут быть доступны пользователям с сентября 2027 года.

Реклама

Новые эмодзи Фото Daily Mail.

Какие новые эмодзи могут появиться

В предыдущий список вошли пять символов:

Гриф — большая птица с коричнево-серыми перьями, красной головой и шеей и желтыми лапами. Декоративная бутылка — зеленый сосуд с желтой пробкой, который может символизировать зелье, эликсиры, масла или сиропы. Инукшук — каменная конструкция, связанная с культурой инуитов. По форме она напоминает фигуру, сложенную из камней, или небольшое каменное сооружение. Орхидея — большой цветок пурпурного цвета с зеленым стеблем. Глаза, направленные справа — новый вариант эмодзы с изображением глаз, которые уже есть в стандартном наборе, но смотрят в противоположную сторону.

По данным Emojipedia, окончательный вид символов на устройствах Apple, Samsung и других производителей будет зависеть от того, как каждая компания решит их отразить.

Почему эмодзи с орхидеей имеет пикантное значение

Особое внимание привлекла орхидея, имеющая не только ботаническое, но и анатомическое значение.

Название цветка происходит от греческого слова, что означает «яичко». Это связано с формой парных клубней некоторых орхидей, напоминающих мужские половые железы.

Реклама

В то же время сами цветы орхидей иногда ассоциируют с женскими половыми органами из-за их формы.

Как объясняет издание Herbarium World, цветы орхидей могут вызвать разные ассоциации. Учитывая, что существует более 50 тысяч видов этих растений, их формы также могут напоминать морды обезьян, задние части тел насекомых или клювы птиц.

Когда новые эмодзы появятся на смартфонах

Пока все пять символов имеют статус предыдущих кандидатов. До сентября 2027 Unicode проведет дополнительные проверки, после которых часть предложений могут отклонить.

Также к окончательному утверждению списка теоретически могут добавить другие эмодзы, хотя в последние годы такие изменения происходили редко.

Реклама

Предложения уже обсуждают в социальной сети X. Некоторые пользователи удивляются, зачем нужен символ бутылки с снадобьем, другие сетуют, что новые эмодзы добавляют слишком медленно. А кто-то уже обратил внимание на возможную пикантную трактовку орхидеи.

Если все пять символов будут утверждены, они войдут в стандарт Emoji 19.0. В то же время, точные даты их появления на смартфонах будут зависеть от того, когда производители устройств и разработчики операционных систем добавят поддержку нового набора.

Новости партнеров

Новости партнеров