Пять омолаживающих стрижек на осень 2025: текстурированные прически, которые подходят абсолютно всем

Какие трендовые стрижки осени 2025 / © Freepik

Особенно в трендах этой осенью бикси, французский и классический боб, пикси и лохматые многослойные варианты. А современные челка-шторка, рваная или асимметричная будут добавлять образу выразительности и будут помогать скрыть возрастные изменения на лице.

Бикси с асимметричной челкой

Какие трендовые стрижки осени 2025 / © Mixnews

Бикси — это смелое сочетание нежности боба и смелости пикси.

Какие преимущества этой стрижки:

Зрительно подтягивает овал лица, делает его моложе лет на 10.

Подходит для любой формы лица и типа волос.

Не требует сложной укладки, достаточно легкой пены или мусса.

Освежает общий образ, придает ему энергию и молодежный шарм.

Французский боб с длинной челкой

Какие трендовые стрижки осени 2025 / © Mixnews

Длина до подбородка, легкая волнистость и мягкая челка делают эту стрижку очень женственной.

Преимущества прически:

Подходит как для официальных мероприятий, так и для повседневного стиля.

Зрительно делает кожу лица более свежей за счет мягких линий.

Легкая в укладке, имеет стильный вид даже без использования фена.

Придает объем тонким волосам.

Лохматая стрижка с челкой-шторкой

Какие трендовые стрижки осени 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Динамическая многослойная стрижка с мягкими волнами и трендовой челкой.

Какие ее преимущества:

Создает эффект более густых волос.

Идеально подходит для круглого и квадратного лица, ведь смягчает острые углы.

Легко сохраняет форму даже без ежедневной укладки.

Придает естественности и легкой небрежности, поэтому будет идеально подходить зрелым женщинам, которые хотят омолодиться.

Пикси с боковой челкой

Какие трендовые стрижки осени 2025 / © Mixnews

Смелая и всегда актуальная короткая стрижка с удлиненной верхушкой и более короткими висками.

Выражает глаза и скулы, маскируя возрастные изменения на коже.

Подходит для активных женщин, которые ценят свое время и не хотят тратить его на укладку локонов.

Добавляет объем даже тонким поврежденным волосам.

Боб с легкой текстурой

Какие трендовые стрижки осени 2025 / © Credits

Элегантный и универсальный вариант для женщин, которые любят баланс между классикой и модой.

Преимущества прически: