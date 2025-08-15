- Дата публикации
Пять омолаживающих стрижек на осень 2025: текстурированные прически, которые подходят абсолютно всем
Легкость, современность и эффект визуального омоложения — главные причины, почему текстурированные стрижки становятся фаворитами этого сезона. Они универсальны, просты в уходе, подчеркивают индивидуальность каждой женщины и гармонично сочетаются с любым стилем одежды.
Особенно в трендах этой осенью бикси, французский и классический боб, пикси и лохматые многослойные варианты. А современные челка-шторка, рваная или асимметричная будут добавлять образу выразительности и будут помогать скрыть возрастные изменения на лице.
Бикси с асимметричной челкой
Бикси — это смелое сочетание нежности боба и смелости пикси.
Какие преимущества этой стрижки:
Зрительно подтягивает овал лица, делает его моложе лет на 10.
Подходит для любой формы лица и типа волос.
Не требует сложной укладки, достаточно легкой пены или мусса.
Освежает общий образ, придает ему энергию и молодежный шарм.
Французский боб с длинной челкой
Длина до подбородка, легкая волнистость и мягкая челка делают эту стрижку очень женственной.
Преимущества прически:
Подходит как для официальных мероприятий, так и для повседневного стиля.
Зрительно делает кожу лица более свежей за счет мягких линий.
Легкая в укладке, имеет стильный вид даже без использования фена.
Придает объем тонким волосам.
Лохматая стрижка с челкой-шторкой
Динамическая многослойная стрижка с мягкими волнами и трендовой челкой.
Какие ее преимущества:
Создает эффект более густых волос.
Идеально подходит для круглого и квадратного лица, ведь смягчает острые углы.
Легко сохраняет форму даже без ежедневной укладки.
Придает естественности и легкой небрежности, поэтому будет идеально подходить зрелым женщинам, которые хотят омолодиться.
Пикси с боковой челкой
Смелая и всегда актуальная короткая стрижка с удлиненной верхушкой и более короткими висками.
Выражает глаза и скулы, маскируя возрастные изменения на коже.
Подходит для активных женщин, которые ценят свое время и не хотят тратить его на укладку локонов.
Добавляет объем даже тонким поврежденным волосам.
Боб с легкой текстурой
Элегантный и универсальный вариант для женщин, которые любят баланс между классикой и модой.
Преимущества прически:
Зрительно удлиняет шею и делает образ более изящным и выразительным одновременно.
Подходит для всех возрастов, имеет эффект омоложения.
Легко адаптируется под прямые и волнистые волосы.