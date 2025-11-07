Пять опасных лайфхаков для отопления: эксперты предупреждают об угрозе жизни из-за них этой зимой

Опасные лайфгаки для отопления

С наступлением осенних холодов и повышением температуры термостатов количество поисковых запросов, связанных со снижением счетов за электроэнергию, значительно возросло.

Поскольку многие люди ищут способы сэкономить средства, социальные сети, в частности текток, переполнены вирусными лайфхаками, советующими альтернативные способы отопления, как сэкономить на отоплении.

Тем не менее, эксперты бьют тревогу — некоторые из этих популярных советов могут повлечь за собой серьезные проблемы с безопасностью и даже поставить под угрозу жизнь домовладельцев.

Джесс Стил, эксперт по технологиям отопления, предостерегает от шести самых распространенных и опасных методов, которые люди используют, чтобы согреться, объясняя не только риски, но и причины, почему эти «экономные» советы на самом деле не снизят счета.

1. Терракотовые горшки со свечами

Один из очень популярных трендов заключался в использовании терракотового горшка для обогрева комнаты. Этот лайфхак предлагал положить горшок вверх дном на три зажженных свечи, чтобы быстро и дешево согреть комнату.

Джесс Стил предупредила, что этот метод имеет много рисков. Она объяснила, что существует вероятность того, что терракотовый горшок может взорваться или разбиться из-за резкого перепада температуры, что приведет к серьезным ожогам. Кроме того, расплавленный воск под горшком может привести к пожару. Еще одной критической проблемой является риск отравления угарным газом из-за отсутствия надлежащей вентиляции горящих свечей.

2. Обогрев помещения кирпичом из духовки.

Еще один опасный трюк из социальных сетей заключается в использовании кирпича, который размещают в разогретой духовке, а затем вынимают, чтобы он отдавал тепло в помещение.

По мнению Джесс Стил существует высокая вероятность того, что кирпич может взорваться из-за сильного нагревания, что может поставить под угрозу вашу жизнь. Даже если этого не случится, кирпич может загореться. Кроме того, даже если кирпич просто сильно нагреется, он застрянет в печи, поскольку к нему будет невозможно прикоснуться в течение длительного времени.

3. Использование туристических печей и барбекю в помещении

В прошлую зиму вирусный тренд побуждал людей использовать туристические печи и барбекю в помещении для приготовления пищи и обогрева.

Это очень опасно, поскольку повышает риск отравления угарным газом, а также несет потенциальную возможность пожара имущества. В связи с этим в стране был зафиксирован всплеск сообщений о пожарах, которые тушились пожарными бригадами. Эксперт отмечает, такое оборудование предназначено только для использования на улице.

4. Электрические одеяла

Хотя сами электрические одеяла не являются лайфхаком, людей призывают принять важные меры безопасности, если они пользуются этим прибором зимой.

Неправильное использование электрического одеяла может привести к возгоранию. Это является основной угрозой, которая возникает, когда одеяло используется сложенным, свернутым или имеет изломы.

Поражение электрическим током возникает при использовании одеяла с поврежденными шнурами, сломанными элементами управления или если прибор мокрый/влажный. Также риск удара током повышается при сочетании одеяла с другими нагревательными элементами, например грелкой.

5. Защитные панели для радиаторов

Некоторые люди создают самодельные декоративные панели радиаторов, которыми делятся в социальных сетях. Хотя они могут выглядеть хорошо, эксперты предупреждают, что они окажут негативное влияние на эффективность отопления и счета.

Панели блокируют попадание тепла в комнату, существенно снижая эффективность радиатора. Это также спутает термостат и приведет к хаосу в работе термостатических клапанов, поскольку устройство не сможет точно определить температуру в комнате, что приведет к неэффективному потреблению энергии.

Эксперт по отоплению советует людям «дважды подумать», прежде чем попробовать вирусные лайфхаки для отопления, поскольку они могут «поставить под угрозу вашу жизнь» и привести к серьезным пожарам.