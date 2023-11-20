Пять ошибок, которые уничтожат квашеную капусту: их допускают даже опытные кулинары

Следует запомнить пять простых запретов и квашеная капуста всегда будет получаться вкусной.

Когда вы готовите квашеную капусту, важно не только выбрать вкусный рецепт, но и не забывать о некоторых правилах. Почти все кулинары допускают пять важных ошибок, которые могут уничтожить все блюдо.

Какие тонкости нужно учитывать, чтобы у вас получилась идеальная закуска, которая будет сохраняться длительное время.

Самая первая и главная ошибка — хранение готового блюда в теплом месте. Квашеная капуста будет вкусна и полезна только в том случае, если ее хранить при низкой температуре. Идеальной считается примерно от 0 до +5 градусов. Если забыть эту деталь, вся квашеная капуста, которую вы приготовили, потеряет свои полезные свойства.

Также стоит обратить внимание на кочерыжку. Для длительной заготовки подойдет не только капуста, а только плотные зимние кочаны. Они белые на срезе, имеют тонкие листья и небольшую головку.

В любом случае нельзя брать йодированную соль, если вы хотите получить вкусное блюдо. С этой специей овощ станет слишком мягким, а именно приятный хруст отличает идеальную квашеную капусту.

Мало кто задумывается, что еще на этапе подготовки капусты совершает одну важную ошибку. В частности, использует не шинковку или специальный нож, а обычные кухонные принадлежности.

Отсутствие рассола – еще одна проблема. Без него капуста получается слишком сухой. Однако вы можете просто спасти такую ситуацию. Для этого разведите 2 столовых ложки соли в литре воды и добавьте эту жидкость в банку с капустой.

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