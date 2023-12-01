Пять основных нюансов: обратите внимание перед тем, как покупать теплую зимнюю обувь

Выбирая обувь на зиму, нужно учитывать некоторые важные нюансы. Они подходят как для женских, так и для детских моделей.

Специалисты утверждают, что для зимы лучше покупать обувь из натуральной кожи с утеплителем из натурального меха. Это правило всеобщее. Но существуют и свои нюансы, в которых попытаемся разобраться.

Как выбрать зимнюю обувь, чтобы не скользило и было теплой

Очень важное значение имеет толщина подошвы. Чем она толще, тем теплее будет вашим ногам. Лучше выбирать такую, которая имеет высоту не менее 1 см. Часто из-за подошвы низкого качества внутрь обуви попадает влага, поэтому ботинки быстро изнашиваются, а подошва отклеивается.

Если говорить о материалах, лучше выбирать резину, полиуретан, поливинилхлорид. Они не пропускают влагу, поэтому обувь прослужит дольше. А еще такие материалы меньше скользят. Вы можете найти информацию о том, из чего изготовлена подошва обуви, на этикетке товара или уточнить ее у продавца.

Не менее важный нюанс касается того, насколько рифлена подошва. Гладкая будет сильнее скользить на обледенелых участках.

Какой материал лучше для зимней обуви

Фаворитами для зимы остаются ботинки из натуральных материалов: кожи и замши. Они и теплее, и долговечнее заменителей, которые часто маскируют под термином "экокожа". Искусственный материал часто не выдерживает низких температур и начинает трескаться.

Эксперты советуют обрабатывать ботинки специальными средствами, чтобы натуральный материал не пропускал влагу.

А для более экстремальных условий специалисты рекомендуют выбирать обувь из мембранных материалов. Они имеют вид сетчатой ткани с микроскопическими дырочками, не пропускающими влагу внутрь, но выводящими ее наружу. Благодаря такой современной технологии обувь остается сухой и теплой. Мембранные утеплители могут сохранять тепло при температуре воздуха до -10 градусов.

Какой утеплитель выбрать для зимней обуви

Какие теплые ботинки купить на зиму / Фото: Unsplash

Чтобы ногам внутри было тепло, нужно обратить особое внимание на утеплитель. Что теплее в зимней обуви: шерсть или мех? Эксперты советуют выбирать модели с натуральным мехом. Как понять, что перед вами именно натуральный, а не искусственный вариант? Искусственные утеплители блестят, натуральные имеют более матовый цвет.

Также не стоит покупать сапоги, имеющие натуральный утеплитель по ноге и искусственный там, где пальцы. Такая обувь не прослужит долго.

Как правильно выбрать зимнюю обувь по размеру

Если ошибиться с размером, то можно получить немало проблем, особенно промерзания пальцев. Чтобы этого не произошло, покупайте модели, которые будут хотя бы на полразмера больше вашего реального. Прежде всего, это нужно для того, чтобы можно было надеть тёплые носки. Также тогда пальцы будут оставаться в тепле, вас ничего не давить и не будет натирать.

Какие теплые ботинки купить на зиму: фасон

Выбор фасонов зимой велик: ботинки, сапоги, кроссовки, ботфорты. В зависимости от предназначения и стиля можно приобрести несколько пар обуви. Но в любом случае обращайте внимание на фурнитуру. Шнуровка плотно и надежно фиксирует обувь на ногах. Но блестку будет проще застегнуть даже замерзшими руками.

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