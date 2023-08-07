Пять основных признаков: как понять, что размер обуви подобран неправильно

Если вы носите один и тот же размер обуви еще со времен юности, эта информация может быть полезна. Как понять, что размер обуви неверен?

Как объясняет доктор медицины, хирур-ортопед Маурисио Гарсия, с возрастом наши стопы могут увеличиваться как в ширину, так и в длину. Чтобы понять, что пришло время изменить размер обуви, обратите внимание на пять важных признаков.

Что может быть из-за неправильно подобранного размера обуви

Следует время от времени измерять размер своей обуви, чтобы убедиться, что она не изменилась. Если вы не будете этого делать, рискуете столкнуться с определенными проблемами.

Постоянная боль в стопе

Конечно, после целого дня ходьбы ноги будут болеть, особенно если такая активность для вас нетипична. Но, по словам Гарсии, если вы чувствуете боль постоянно, значит вы носите обувь неподходящего размера. Врач отмечает, важно носить правильно подобранную обувь, чтобы обеспечить надлежащую поддержку, выравнивание и комфорт для ног. Обувь должна удобно сидеть, не скользить и не давить.

Чувство усталости

Если возникают проблемы с неправильно подобранным размером, человек не всегда испытывает боль. По словам профессионального ортопеда из Центра голеностопного сустава в США, Грегори Альвареса, также можно заметить, что в ногах чувствуется постоянная усталость. Вообще, любые неприятные и неправильные ощущения после ходьбы в обуви могут указывать на то, что вам нужно изменить размер. В слишком тесной обуви, например, появляется онемение и покалывание, поскольку отсутствие кровообращения влияет на нервные окончания.

Под ногтями на ноге появляются кровоподтеки или кровь

Если обувь слишком мала, часто появляются болевые ощущения вокруг ногтей. Врач-ортопединя, Сондема Н. Тарра, работающая в Direct Podiatry Arizona, указывает, что можно заметить даже появление кровоподтеков или крови под ногтями. Если что-то долго давит на ноготь, то ногтевое ложе начинает кровоточить, ноготь становится красным, синим, фиолетовым. Это все — старая уже подсохшая кровь. Если сменить размер обуви на правильную, ноготь будет восстанавливаться до года. Но в противном случае со временем он может даже оторваться от ногтевого ложа.

Что будет, если носить обувь неправильного размера? / Фото: pixabay.com

Появление волдырей, шишек, мозолей

По словам Альвареса, на ногах могут появляться и другие виды повреждений, в частности, шишки, волдыри, мозоли. Обувь слишком мала, если вы постоянно видите мозоли на пальцах ног, подошве или пятках. Также могут появляться натоптыши – участки затвердевшей кожи, которые возникают в ответ на постоянное натирание из-за неправильно подобранного размера обуви. Существует риск появления бурсита – хроническое воспаление синовиальной сумки, выполняющей функцию амортизатора в суставе.

Вам тяжело ходить или бегать

Даже привычные ежедневные движения могут стать проблемой, если обувь подобрана неправильно. Бывшая медсестра, которая теперь работает медицинской экспертом в онлайн-справочнике по обуви Legendary Diary, Аршиял Фатима, советует людям обращать внимание, если они испытывают трудности при ходьбе или беге. Тесная или слишком свободная обувь может влиять на то, как вы двигаетесь. Поэтому человек часто спотыкается, ему трудно держать равновесие.

Сколько должно быть свободного места в обуви и другие нюансы выбора "своего" размера

Врачи рекомендуют носить модели на широких каблуках высотой не выше 1,5-4 см. Также лучше выбирать обувь из "дышащего" мягкого материала. Важно наличие хорошего супинатора.

Сколько должно быть свободного места в обуви? Врач Гарсия отмечает, что между длинным пальцем ноги и концом обуви должно быть пространство примерно как ширина большого пальца. Также обратите внимание, что пятка должна быть надежно закреплена на месте. Носок обуви должен быть достаточно широк, чтобы пальцы располагались свободно.

Конечно, в гардеробе могут быть и элегантные челноки на высоком тонком каблуке, но их врачи советуют носить не дольше 2-4 часов подряд и в особые моменты жизни.

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