Пять овощей, которые помогут быстро и безопасно похудеть: они точно есть на вашей кухне

Как есть овощи, чтобы они помогали худеть

Реклама

Чтобы избавиться от лишних килограммов, не обязательно покупать дорогие суперфуды или переходить на сложные диеты. Обычные овощи, которые почти всегда есть на кухне, могут стать основой легкого рациона. Они содержат много воды и клетчатки, поэтому помогают увеличить объем порции без избытка калорий и дольше сохранять ощущение сытости. Важно только правильно их готовить: вместо жарки в большом количестве масла лучше запекать, тушить, готовить на пару или есть свежими. Об этом пишет американская медицинская организация Mayo Clinic.

Огурцы — максимум объема, минимум калорий

Огурец — один из самых простых продуктов для тех, кто хочет снизить калорийность рациона. Он содержит много воды, поэтому позволяет сделать порцию больше без значительного увеличения ее энергетической ценности.

Реклама

Легкий рецепт: нарежьте огурец, добавьте натуральный йогурт, укроп, немного лимонного сока и черного перца. Выйдет свежая закуска или гарнир к запеченной курице или рыбе.

Реклама

Помидоры — для сытного, но легкого салата

Помидоры содержат много воды, обладают низкой калорийной плотностью и хорошо сочетаются с другими овощами. Поэтому их удобно использовать в качестве основы для салатов.

Рецепт: нарежьте два помидора и огурец, добавьте зелень, немного красного лука и ложку натурального йогурта с горчицей. По желанию можно добавить вареное яйцо — так блюдо будет более питательным.

Морковь — когда хочется что-то пожевать

Морковь подходит не только для супов и салатов. Она содержит клетчатку, а средняя сырая морковь содержит около 25 калорий, отмечает Mayo Clinic. Именно продукты с высоким содержанием воды и клетчатки могут помогать дольше чувствовать сытость.

Как приготовить: натрите морковь на большой терке, добавьте яблоко, немного лимонного сока и чайную ложку натурального йогурта. Такой салат подойдет для легкого перекуса.

Реклама

Капуста — основа легкого ужина

Белокочанная капуста — один из самых удобных продуктов для низкокалорийного меню. Ее можно есть сырой, тушить или добавлять в овощные супы. Благодаря значительному объему она помогает сделать тарелку больше, не превращая ее в калорийное блюдо.

Легкий рецепт: нашинкуйте капусту, добавьте морковь и лук. Тушите овощи в небольшом количестве воды до мягкости, а в конце добавьте паприку, черный перец и немного зелени. Если хочется более сытного варианта, можно добавить кусочки куриного филе.

Кабачок — отличная замена более калорийным гарнирам

Кабачок легко превратить в полноценный гарнир. Его можно запекать, тушить или добавлять в супы. Mayo Clinic также относит кабачки к овощам с низкой энергетической плотностью, их удобно включать в рацион для контроля веса.

Как приготовить: нарежьте полукольцами кабачок, добавьте помидоры и лук, посыпьте сушеными травами и запекайте до мягкости. В заключение можно добавить немного натурального йогурта и свежей зелени.

Реклама

Как есть овощи, чтобы они помогали худеть

Главный секрет не в том, чтобы питаться самими овощами. Для нормального похудения рацион должен оставаться полноценным: овощи следует сочетать с источниками белка — яйцами, рыбой, птицей, бобовыми или кисломолочными продуктами.

Также следует следить за количеством масла, майонеза, жирных соусов и творога. Именно они могут незаметно сделать даже лёгкий овощной салат очень калорийным.

Новости партнеров