Пять пород собак, которых, по мнению экспертов, лучше всего подходят для жизни в квартире

Если вы живете в квартире, хотите завести собаку, нужно знать, какие породы собак подходят и не подходят для проживания в квартире.

Генеральный директор Pet Sprint Анджело Сорбелло назвал пять пород собак, которые лучше всего подходят для проживания в не большом помещении.

Важнейшими факторами, которые следует учитывать, являются размер собаки, ее темперамент и уровень энергии. Для занятых владельцев домашних животных, проживающих в небольших помещениях, больше всего подходят породы собак, не требующих специального ухода и с низкими потребностями в физических упражнениях.

Как считает, Анджело Сорбелло, генеральный директор Pet Sprint: «Хотя многие считают, что всем собакам нужно много места, реальность такова, что некоторые породы действительно лучше подходят для проживания в квартире, чем другие."

Лучшие собаки для проживания в квартире, по мнению экспертов

Французский бульдог на первом месте. Они считаются компаньонами, не требующими специального ухода, и являются идеальными для диванного образа жизни, поскольку они обычно ведут ленивый образ жизни. Отдых на диване не станет проблемой для французских бульдогов.

Французский бульдог

На втором месте кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Эта порода собак известна своей нежностью и была названа «лучшим компаньоном на коленях».

Кавалер кинг чарльз спаниел

На третьем месте ши-тцу – порода собак «приспособлена к небольшим домам».

Ши-тцу

На четвертом и пятом местах идут борзая и мопс, оба из которых также подходят для небольших помещений.

Хорт

Мопс

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