Поведенческий эксперт Кейси Рэй объяснил, как проявляется фрустрация у собаки почему ее важно вовремя замечать. Кинолог рассказал о пяти типичных сигналах, которые могут указывать на накопленное недовольство — и, как следствие, на нежелательное поведение.

Об этом сообщило издание Mirror.

Специалист отметил: разочарование часто возникает, когда собаке не хватает физической активности и умственных нагрузок. Одним из первых признаков он назвал сильное дерганье поводка — чем больше животное напряжено, тем интенсивнее тянет. По словам Кейси, в попытках высвободить энергию собаки нередко переходят к разрушительным привычкам.

Еще один сигнал — стремление выбежать через незапертую дверь. Тренер объяснил, что животные ищут любую возможность «сбросить» эмоциональное напряжение. Отсюда и частые побеги: «Сытая собака не убегает от руки, которая ее кормит».

Неочевидным, но распространенным признаком Рэй назвал копание. Если у собаки нет здорового способа избавиться от напряжения, она создает его сама — роет, убегает или становится чрезмерно активной. В список он также добавил постоянный лай, который часто становится следствием недостатка нагрузок и четкой структуры дня.

Кинолог предостерег, что длительная фрустрация может перерасти в агрессию. Чтобы этого избежать, он советует внедрить «структурированные прогулки» и регулярные упражнения, которые сочетают движение и умственную стимуляцию. Простое пребывание в саду, по его мнению, не заменяет активного взаимодействия и может даже усилить «эффект аквариума», когда собака ходит по кругу, не получая облегчения.

Рэй рекомендует начинать день с прогулки, во время которой собака идет рядом и следует за хозяином — это помогает направить энергию в конструктивное русло. Полезны также игры с мячом или апортом, которые создают нужный ритм и структуру.

Эксперт подытожил: если собака продолжает копать, убегать или чрезмерно лаять, стоит добавить больше организованных занятий, чтобы предотвратить углубление поведенческих проблем.

