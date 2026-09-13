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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Пять признаков, которые помогут понять, что на этом месте будет много белых грибов

Как понять, где в лесу будет много белых грибов.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Где растут белые грибы

Где растут белые грибы / © Unsplash

Тихая охота может превратиться в настоящее испытание, если ходить по лесу наугад. Опытные грибники давно заметили: белые грибы не растут где угодно. У них есть свои любимые деревья и условия, поэтому внимательный взгляд на лесную местность может значительно повысить шансы вернуться домой с полной корзиной.

Рядом растут дубы, буки, березы или сосны

Первое, на что стоит обращать внимание, — деревья. Белый гриб образует особый симбиоз с корнями деревьев, поэтому чаще всего его находят вблизи дубов, буков, берез, сосен и других хвойных пород.

Однако белый гриб может появиться не у самого ствола. Его грибница взаимодействует с корнями, которые могут простираться далеко от дерева, поэтому следует внимательно осматривать весь участок вокруг.

Лес не слишком густой и темный

Белые грибы особенно часто встречаются там, где достаточно открытого пространства: на опушках, полянах, у лесных дорог и на освещенных участках под деревьями.

Поэтому не обязательно пробираться в самую гущу. Иногда перспективнее внимательно обойти край лужайки или участок, где деревья растут не слишком плотно.

На земле есть слой опавших листьев и лесной подстилки

Если под ногами мягкий слой листьев, хвои, мелких веточек и перегноя, стоит присмотреться к земле повнимательнее. Лесная подстилка создает среду для грибов, а сам белый гриб растет непосредственно на почве под деревьями.

В то же время, крупные грибы нередко прячутся под листвой, поэтому опытные грибники осматривают землю не только на открытых местах, но и аккуратно раздвигают лесную подстилку.

Несколько дней назад прошел дождь

Влага после теплого периода — еще один признак, на который стоит обратить внимание. После летних дождей белые грибы могут активно появляться, а через несколько дней после осадков часто считаются удачным временем для поиска свежих плодовых тел.

Поэтому после обильного дождя не стоит сразу отправляться в лес на следующее утро. Гораздо интереснее проверить перспективные места через несколько дней, когда влажность почвы еще сохраняется.

Нашли один белый гриб — внимательно обследуйте территорию вокруг

Это одна из самых полезных хитростей для грибника. Увидев один белый гриб, не торопитесь идти дальше. Осмотрите несколько метров вокруг, особенно под соседними деревьями и вдоль края поляны.

Белый гриб может расти группами или появляться вблизи других плодовых тел в подходящем месте. Поскольку его грибница связана с корнями деревьев, находка одного гриба является хорошей причиной более внимательно проверить весь участок.

Как запомнить грибное место

Лучше всего искать сочетание нескольких признаков: подходящие деревья, освещенный участок, лесная подстилка, достаточная влажность после дождя. Если в таком месте удалось найти хотя бы один белый гриб, следует запомнить его и перепроверить через некоторое время.

И еще одна важная привычка грибника — не торопиться. Белый гриб может прятаться под листвой и быть почти незаметным издалека. Именно внимательный обзор перспективного участка часто приносит гораздо лучший результат, чем долгая прогулка по лесу без конкретной цели.

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