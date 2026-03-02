Пять признаков того, что вы будете жить очень долго: проверьте себя

Ученые уверяют, что наш организм постоянно подает сигналы, свидетельствующие о его потенциале к долголетию — нужно лишь знать, на что обратить внимание. Некоторые из этих признаков не имеют ничего общего с генетикой, а зависят от образа жизни, мышления и повседневных привычек. Рассказываем о пяти главных показателях, которые могут свидетельствовать о том, что у вас есть все шансы жить до ста лет и даже больше.

Вы быстро восстанавливаетесь после стресса. Люди, умеющие эмоционально прийти в себя даже после очень неприятных событий, реже страдают сердечно-сосудистыми болезнями и хроническими воспалениями. Ваш организм не находится в режиме постоянной тревожности, поэтому нервная система работает стабильно, а гормон кортизол не превышает норму. Если вы умеете отпускать ситуации, не застреваете в обидах и способны переключить внимание — это яркий маркер долголетия.

У вас здоровый аппетит и стабильный вес. Люди, живущие долго, обычно не борются с резкими колебаниями веса. Их организм работает слаженно: аппетит естественный, пищеварение стабильное, а обмен веществ не скачет от стресса или неправильного питания. Если вы чувствуете голод и насыщение вовремя, не заедаете стресс и поддерживаете здоровый баланс — это еще один плюс в копилку долголетия.

У вас крепкие социальные связи. Это один из самых точных показателей долголетия. Люди, у которых есть дружеские отношения, партнерская поддержка или хотя бы небольшой круг близких людей, живут дольше. Социальное взаимодействие уменьшает риск деменции, депрессии и сердечных заболеваний, повышает иммунитет и даже помогает организму быстрее восстанавливаться после заболеваний. Если у вас есть с кем поговорить, кому довериться и с кем посмеяться, ваши шансы на долгую жизнь значительно растут.

Вы ведете активный образ жизни. Исследования показывают: скорость ходьбы после 40 лет может являться маркером того, как стареет организм. У людей, которые активно двигаются, лучше работает сердце, более высокий уровень кислорода в крови, более сильные мышцы и кости. Если вы не можете долго сидеть на одном месте, любите ходить пешком, часто выбираете лестницу вместо лифта — это очень хороший показатель для крепости здоровья.