Пять продуктов, которые есть почти на каждой кухне: по истечении срока годности их лучше сразу выбросить

Какие просроченные продукты нельзя есть / © pexels.com

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Большинство продуктов не становятся опасными автоматически на следующий день после даты, указанной на упаковке. Значения имеют условия хранения и признаки порчи — изменение запаха, вкуса, цвета или консистенции. Однако есть продукты, с которыми следует быть особенно осторожными.

Вот пять продуктов, которые следует проверить в своих кухонных запасах уже сегодня, пишет People.

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Мука

Мука кажется одним из тех продуктов, которые могут храниться годами. В действительности срок его годности зависит от вида и условий хранения.

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Кроме того, мука является сырым продуктом. Зерно, из которого его производят, еще во время выращивания может контактировать с патогенными бактериями, в частности, кишечной палочкой и сальмонеллой. Измельчение или отбеливание муки не гарантирует их уничтожения — именно поэтому сырое тесто пробовать не рекомендуется.

Цельнозерновая мука обычно сохраняется меньше, чем белая. Особенно внимательно следует осматривать продукт, который долго стоял в открытой упаковке.

Муку лучше выбросить, если она:

имеет затхлый или кислый запах;

стало серым или желтоватым;

содержит следы плесени;

сбилось во влажные комочки.

Нормальная белая мука должна иметь равномерный светло-кремовый оттенок и нейтральный запах.

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Рис

Еще один продукт, который часто покупают впрок, — рис. В сухом виде белый рис может сохраняться достаточно долго, но это не значит, что правила хранения можно забыть.

Особого внимания требует уже приготовленный рис. В сыром продукте могут содержаться споры бактерии Bacillus cereus. Они способны пережить процесс приготовления, а если готовый рис надолго оставить при комнатной температуре, риск пищевого отравления возрастает.

Поэтому приготовленный рис не следует часами держать на столе. Остатки следует правильно охладить и хранить в холодильнике.

Сухой белый рис в надлежащих условиях может сохраняться значительно дольше коричневого. Причина в том, что коричневый рис содержит больше природных масел, которые с течением времени могут портиться.

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Детская смесь

С детскими смесями правило особенно строгое: дату «применить», указанную производителем, не стоит игнорировать.

После этой даты производитель уже не гарантирует должное качество и заявленное содержание питательных веществ. Поэтому использовать просроченную детскую смесь не рекомендуется даже если ее внешний вид и запах кажутся нормальными.

Нераскрытую упаковку следует держать в сухом прохладном месте в помещении. После открытия порошковую смесь следует плотно закрывать и использовать в соответствии с рекомендациями производителя. Хранить открытую сухую смесь в холодильнике не следует.

Картофель

На картофеле редко ищут напечатанную дату годности, поэтому ее состояние приходится оценивать самостоятельно.

Сигналами, что продукт уже не стоит использовать, могут быть плесень, очень мягкая консистенция и значительное прорастание.

Особое внимание следует обращать на ростки. Они могут содержать повышенное количество гликоалкалоидов, в частности, соланина. Чрезмерное потребление этих веществ может вызвать тошноту, рвоту, диарею, головные боли и другие симптомы отравления.

Чтобы картофель дольше оставался пригодным к употреблению, его лучше держать в прохладном, темном и сухом месте.

Консервы в поврежденных банках

Консервированные продукты способны сохраняться годами, но состояние упаковки здесь не менее важно, чем дата на этикетке.

Банку следует внимательно осмотреть перед открыванием. Глубокие вмятины, особенно у швов, сильная ржавчина, протекание или другие серьезные повреждения могут нарушить герметичность упаковки. В таком случае внутрь способны попасть микроорганизмы.

Не следует рисковать и с сильно ржавыми консервами: коррозия может образовать микроскопические отверстия в банке.

Для длительного хранения консервам необходимо сухое и прохладное место. Их не рекомендуют держать у плиты, под раковиной, в сырых помещениях или там, где они регулярно испытывают значительные перепады температуры.

Означает ли истечение срока годности, что продукт нужно сразу выбросить

Не всегда. Для многих продуктов дата на упаковке в первую очередь относится к периоду, в течение которого производитель гарантирует оптимальное качество. Большое значение имеют способ и температура хранения, целостность упаковки и признаки порчи.

Однако полагаться только на дату тоже не стоит. Если продукт имеет плесень, необычный запах, изменил цвет или консистенцию или упаковка серьезно повреждена, безопаснее отказаться.

Особенно строго следует соблюдать сроки и рекомендации по детским смесям.

FAQ

Можно ли есть просроченные продукты?

Некоторые продукты могут оставаться пригодными к употреблению после даты, указанной на упаковке, если они правильно хранились и не имеют признаков порчи. Однако универсального правила нет. Следует учитывать тип продукта, состояние упаковки, условия хранения, запах, цвет и консистенцию. Детскую смесь после даты «применить к» использовать не рекомендуется.

Как понять, что продукт испортился?

Самые распространенные признаки порчи — неприятный или необычный запах, плесень, изменение цвета или текстуры. Для консервов тревожными сигналами также протекание, сильная коррозия и серьезные повреждения банки. Если продукт вызывает сомнения, не стоит пробовать его только для того, чтобы проверить, пригоден ли он еще к потреблению.

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