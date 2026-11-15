Пять продуктов, которые микроволновка превращает в яд: их нельзя там разогревать

Какую еду нельзя разогревать в микроволновке / © pixabay.com

Реклама

Остатки вчерашнего ужина, обед из холодильника или приготовленный накануне гарнир — все это мы часто разогреваем в микроволновке. Однако некоторые готовые продукты нуждаются в особой осторожности. В рисе при неправильном хранении могут накапливаться бактериальные токсины, запеченный в фольге картофель при определенных условиях становится средой для опасных бактерий, а целые вареные яйца могут взорваться при нагревании. Рассказываем, какие пять продуктов не стоит бездумно ставить в микроволновку.

Вареный рис

Рис часто готовят с запасом, а на следующий день разогревают на обед. Однако именно с этой крупой нужно быть особенно внимательными. В сыром рисе могут содержаться споры бактерии Bacillus cereus, которые выдерживают обычную варку. Если готовую крупу надолго оставить при комнатной температуре, бактерии начнут размножаться и производить токсины.

Реклама

Проблема состоит в том, что повторный нагрев не обязательно обезвреживает уже образовавшиеся токсины. Даже очень горячий рис может оставаться небезопасным. Поэтому после приготовления его нужно быстро охладить, желательно в течение часа и поставить в холодильник. Разогревать такое блюдо следует только один раз до полного прогревания.

Реклама

Запеченный картофель в фольге

Остатки запеченного картофеля часто оставляют до следующего дня, чтобы затем быстро подогреть в микроволновке. Но есть важная деталь: если картофель запекали в фольге, после приготовления его нельзя надолго оставлять завернутым и теплым.

Во влажной среде с ограниченным доступом кислорода могут размножаться бактерии Clostridium botulinum, производящие опасный ботулотоксин. Именно поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют после запекания снимать фольгу, а картофель, который не подают сразу, хранить в холодильнике со снятой оберткой.

Вареные грибы

Жареные или тушеные грибы часто оставляют на следующий день и подогревают вместе с гарниром. Повторный нагрев правильно сохранившихся грибов не превращает их в яд. Однако они относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому важно не оставлять готовое блюдо на столе надолго.

Если после приготовления грибы быстро охладили и поставили в холодильник, их можно повторно разогреть. Однако делать это нужно только один раз и до полного прогрева. Если блюдо несколько часов простояло в тепле, лучше не рисковать: микроволновка не способна гарантированно обезвредить токсины, которые могли образоваться из-за неправильного хранения.

Реклама

Вареные яйца в скорлупе

Яйца часто хочется быстро подогреть перед завтраком. Но класть их в микроволновку целыми нельзя. Во время нагревания внутри яйца образуется пар, давление растет, и оно может неожиданно взорваться. Это происходит как внутри прибора, так и после того, как яйцо уже достали.

Следствием этого могут стать ожоги рук и лица. Если нужно подогреть отварное яйцо, сначала очистите его от скорлупы и разрежьте на части. Еще более безопасный вариант — есть его холодным, если оно правильно хранилось в холодильнике.

Курятина большими кусками

Запеченное куриное филе, бедра или остатки целой курицы часто разогревают в микроволновке. Проблема в том, что большие куски могут прогреваться неравномерно: снаружи мясо уже горячее, а внутри остаются холодные участки. У них могут выживать бактерии, способные вызвать пищевое отравление.

Чтобы избежать этого, курятину лучше разделить на небольшие кусочки, выложить равномерным слоем, накрыть крышкой и при нагревании перемешать или перевернуть. Все блюдо должно прогреться до температуры не менее 74 °C. Если нет уверенности, что мясо прогрелось внутри, лучше пользоваться сковородкой или духовкой.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров