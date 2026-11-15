ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
126
Время на прочтение
3 мин

Пять продуктов, которые микроволновка превращает в яд: их нельзя там разогревать

Если еда долго стояла в тепле или есть сомнения в условиях ее хранения, не пытайтесь спасти ее повторным нагревом.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какую еду нельзя разогревать в микроволновке

Какую еду нельзя разогревать в микроволновке / © pixabay.com

Остатки вчерашнего ужина, обед из холодильника или приготовленный накануне гарнир — все это мы часто разогреваем в микроволновке. Однако некоторые готовые продукты нуждаются в особой осторожности. В рисе при неправильном хранении могут накапливаться бактериальные токсины, запеченный в фольге картофель при определенных условиях становится средой для опасных бактерий, а целые вареные яйца могут взорваться при нагревании. Рассказываем, какие пять продуктов не стоит бездумно ставить в микроволновку.

Вареный рис

Рис часто готовят с запасом, а на следующий день разогревают на обед. Однако именно с этой крупой нужно быть особенно внимательными. В сыром рисе могут содержаться споры бактерии Bacillus cereus, которые выдерживают обычную варку. Если готовую крупу надолго оставить при комнатной температуре, бактерии начнут размножаться и производить токсины.

Проблема состоит в том, что повторный нагрев не обязательно обезвреживает уже образовавшиеся токсины. Даже очень горячий рис может оставаться небезопасным. Поэтому после приготовления его нужно быстро охладить, желательно в течение часа и поставить в холодильник. Разогревать такое блюдо следует только один раз до полного прогревания.

Запеченный картофель в фольге

Остатки запеченного картофеля часто оставляют до следующего дня, чтобы затем быстро подогреть в микроволновке. Но есть важная деталь: если картофель запекали в фольге, после приготовления его нельзя надолго оставлять завернутым и теплым.

Во влажной среде с ограниченным доступом кислорода могут размножаться бактерии Clostridium botulinum, производящие опасный ботулотоксин. Именно поэтому Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют после запекания снимать фольгу, а картофель, который не подают сразу, хранить в холодильнике со снятой оберткой.

Вареные грибы

Жареные или тушеные грибы часто оставляют на следующий день и подогревают вместе с гарниром. Повторный нагрев правильно сохранившихся грибов не превращает их в яд. Однако они относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому важно не оставлять готовое блюдо на столе надолго.

Если после приготовления грибы быстро охладили и поставили в холодильник, их можно повторно разогреть. Однако делать это нужно только один раз и до полного прогрева. Если блюдо несколько часов простояло в тепле, лучше не рисковать: микроволновка не способна гарантированно обезвредить токсины, которые могли образоваться из-за неправильного хранения.

Вареные яйца в скорлупе

Яйца часто хочется быстро подогреть перед завтраком. Но класть их в микроволновку целыми нельзя. Во время нагревания внутри яйца образуется пар, давление растет, и оно может неожиданно взорваться. Это происходит как внутри прибора, так и после того, как яйцо уже достали.

Следствием этого могут стать ожоги рук и лица. Если нужно подогреть отварное яйцо, сначала очистите его от скорлупы и разрежьте на части. Еще более безопасный вариант — есть его холодным, если оно правильно хранилось в холодильнике.

Курятина большими кусками

Запеченное куриное филе, бедра или остатки целой курицы часто разогревают в микроволновке. Проблема в том, что большие куски могут прогреваться неравномерно: снаружи мясо уже горячее, а внутри остаются холодные участки. У них могут выживать бактерии, способные вызвать пищевое отравление.

Чтобы избежать этого, курятину лучше разделить на небольшие кусочки, выложить равномерным слоем, накрыть крышкой и при нагревании перемешать или перевернуть. Все блюдо должно прогреться до температуры не менее 74 °C. Если нет уверенности, что мясо прогрелось внутри, лучше пользоваться сковородкой или духовкой.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie