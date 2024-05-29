Пять простых фраз, которые родители хотят слышать от своих взрослых детей

Дети быстро становятся взрослыми, отношения с родителями меняются, общение становится меньше. А родители с возрастом требуют все больше внимания и понимания. Что важно родителям слышать от своих детей, какие слова для них важны, рассказали психологи.

Какие слова, по мнению психологов, родители хотят услышать от своих детей.

"Расскажи, что у тебя нового"

Эта банальная фраза имеет огромное значение для родителей, именно ее они хотят слышать от своих детей. Родители, так же как и любые другие люди желают, чтобы их жизнью интересовались, а интересы разделяли. Дружеские отношения, дружба между взрослыми детьми и родителями "требуют взаимного интереса к жизни друг друга». Родители хотят знать, что их взрослые дети заинтересованы в том, как они живут и что происходит в их жизни, — отметила семейный терапевт Сара Эпштейн.

"Спасибо. Это имело значение»

Благодарность, признание детьми того, что родители сделали для них очень многое, очень нужно родителям. Когда взрослые дети признают усилия родителей, это очень приятно для них, даже если это признание происходит спустя годы или десятилетия.

«Если взрослый ребенок ценит то, как родители его воспитывали, и выбор, который они сделали, выражение этой благодарности означает многое».

Родителей нужно благодарить не только за воспитание и усилия, которые они к этому приложили, но и за саму жизнь, которую они подарили.

«Ваши советы помогли мне найти свой путь»

Это важно для родителей, когда они осознают, что их воспитание помогло ребенку стать независимым и самореализоваться. Видеть, как дети успешно преодолевают жизненные трудности, дает родителям подтверждение, что ценности, которым они учили в детстве, помогли.

"Что бы вы сделали в моей ситуации"

С течением времени родители теряют право голоса в принятии важных решений своего ребенка. Поэтому, когда взрослый ребенок открыт для совета, попросив маму или папу его предоставить, родители чувствуют себя важными и причастными к жизни своих детей.

"Родители хотят чувствовать, что их ценят за мудрость, которой они могут поделиться", — отмечают терапевты. «Для взрослых детей, имеющих здоровые отношения со своими родителями, спросить их мнение приносит двойную пользу: получить доверенный совет и заставить родителей почувствовать, что их любят и ценят».

«Сегодня я счастлив и доволен своей жизнью».

Самое большое желание кого-либо из родителей – это видеть своего ребенка счастливым. Наблюдая, как ребенок строит собственную счастливую и полноценную жизнь, родители испытывают удовольствие и гордость за работу, которую они проделали.

"Это приносит глубокое чувство радости и подтверждения родителям, осознавая, что их поддержка и жертвы способствовали благополучию и счастью их детей", — сказал Дайтер Моралес.

Читайте также: