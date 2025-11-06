Пять садовых растений, которые можно спасти от морозов, превратив в комнатные

Папоротник / © Unsplash

Эксперт по садоводству Иш посоветовал садоводам не оставлять любимые растения под угрозой зимних морозов. По его словам, пять популярных видов можно безопасно перенести в дом, где они будут хорошо чувствовать себя как комнатные. Это поможет не только сохранить растения до весны, но и украсить интерьер зеленью.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист отметил, что холодные месяцы — сложный период для большинства садовых культур. Снижение температуры, влажность и заморозки часто приводят к тому, что растения погибают или переходят в состояние покоя. Однако некоторые виды прекрасно приспосабливаются к жизни в помещении, если обеспечить им надлежащие условия — умеренное освещение и стабильную температуру.

Бегонии и герани

Иш объяснил, что эти цветы очень чувствительны к морозу — даже кратковременное похолодание может их уничтожить. Поэтому он советует пересадить бегонии и герани в горшки и перенести в дом. Они хорошо растут в комнатных условиях, если поставить их под непрямой солнечный свет и не допустить пересыхания почвы. Весной эти растения можно вернуть в сад, и они продолжат расти как многолетние.

Фатсия японская

По словам эксперта, не все знают, что фатсия — тенелюбивое растение, которое прекрасно чувствует себя и в саду, и в помещении. Она выдерживает короткие периоды засухи и не требует чрезмерного полива. Иш отметил, что как обычная фатсия, так и ее разновидность «паутина» прекрасно приспосабливаются к комнатным условиям. Для нее стоит выбрать горшок достаточного размера и обеспечить косвенное освещение.

Папоротники

Папоротники часто исчезают с наступлением холодов, но меньшие их сорта можно выращивать дома. Они хорошо чувствуют себя в затененных местах, где получают рассеянный свет. Иш советует не переливать эти растения, поскольку избыток влаги может привести к появлению мух, что является типичной проблемой в помещениях.

Кордилины

Некоторые виды пальм, в частности кордилины, подходят для домашнего выращивания благодаря своей устойчивости к засухе. Они не требуют яркого света и комфортно растут при комнатной температуре. Эксперт отметил, что эти растения также хорошо чувствуют себя в проветриваемом помещении, поэтому станут хорошим выбором для зимы.

