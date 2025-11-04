Пять самых модных пуховиков на зиму 2025-2026: комфортные, стильные и хорошо согревают

Какие трендовые пуховики на зиму 2025/2026 года / © pixabay.com

Зима в этом году обещает быть яркой и в то же время комфортной. Современная мода больше не заставляет выбирать между теплом и стилем, пуховики нового сезона сочетают качественные материалы, трендовые силуэты и изысканную цветовую палитру. В центре внимания — удобство, женственность и практичность. Рассказываем, какие пять самых модных видов пуховиков точно нужно иметь в своем гардеробе этой зимой.

Oversize-пуховик

Какие трендовые пуховики на зиму 2025/2026 года / © pixabay.com

Объемные пуховики остаются на пике безумной популярности. Они создают эффект легкости и свободы, обеспечивая максимальное тепло. Идеально подходят для многослойных образов: под низ можно одеть свитер, худи или пиджак. Самые популярные цвета — оливковый, бежевый, карамель и графитовый.

Длинный пуховик

Какие трендовые пуховики на зиму 2025/2026 года / © pixabay.com

Так называемый пуховик-пальто доходит ниже колена, поэтому отлично защищает от мороза и ветра. Он выглядит сдержанным и одновременно изящным, особенно в сочетании с высокими сапогами. В тренде модели с подчеркивающим талию поясом и гладкие матовые ткани без избыточных деталей.

Короткий пуховик

Какие трендовые пуховики на зиму 2025/2026 года / © pixabay.com

Идеальный выбор для тех, кто ценит свободу движений. Короткие пуховики хорошо сочетаются с джинсами, кюлотами, юбками меди и даже офисным стилем. В этот зимний сезон дизайнеры советуют выбирать модели с блестящими или металлизированными тканями, это придаст динамику и настроение зимнему образу.

Пуховик-одеяло

Какие трендовые пуховики на зиму 2025/2026 года / © pixabay.com

Мягкий, просторный, с эффектом «объятий» — это любимый вариант тех, кто хочет чувствовать себя тепло и уютно даже в лютые морозы. Такие пуховики имеют минимум швов, часто без фурнитуры, зато с большим капюшоном. Самые модные оттенки — молочный, бежевый, черный, графитовый и пудрово-розовый.

Спортивный пуховик-парка

© Фото из открытых источников

Тренд на gorpcore-эстетику — сочетание спорта и городского стиля, не сдающий позиций. Пуховики-парки — это легкие, технологичные модели из водостойкой ткани, с большими карманами и капюшоном. Они одинаково уместны как для прогулок, так и для поездок за город.