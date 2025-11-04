- Дата публикации
Пять самых модных пуховиков на зиму 2025-2026: комфортные, стильные и хорошо согревают
Стилисты назвали трендовые модели для стильного образа на зимний сезон. Главное правило — выбирать качественный материал, удобный крой и цвет, гармонирующий с вашим стилем. И тогда зима будет не только теплой, но и модной.
Зима в этом году обещает быть яркой и в то же время комфортной. Современная мода больше не заставляет выбирать между теплом и стилем, пуховики нового сезона сочетают качественные материалы, трендовые силуэты и изысканную цветовую палитру. В центре внимания — удобство, женственность и практичность. Рассказываем, какие пять самых модных видов пуховиков точно нужно иметь в своем гардеробе этой зимой.
Oversize-пуховик
Объемные пуховики остаются на пике безумной популярности. Они создают эффект легкости и свободы, обеспечивая максимальное тепло. Идеально подходят для многослойных образов: под низ можно одеть свитер, худи или пиджак. Самые популярные цвета — оливковый, бежевый, карамель и графитовый.
Длинный пуховик
Так называемый пуховик-пальто доходит ниже колена, поэтому отлично защищает от мороза и ветра. Он выглядит сдержанным и одновременно изящным, особенно в сочетании с высокими сапогами. В тренде модели с подчеркивающим талию поясом и гладкие матовые ткани без избыточных деталей.
Короткий пуховик
Идеальный выбор для тех, кто ценит свободу движений. Короткие пуховики хорошо сочетаются с джинсами, кюлотами, юбками меди и даже офисным стилем. В этот зимний сезон дизайнеры советуют выбирать модели с блестящими или металлизированными тканями, это придаст динамику и настроение зимнему образу.
Пуховик-одеяло
Мягкий, просторный, с эффектом «объятий» — это любимый вариант тех, кто хочет чувствовать себя тепло и уютно даже в лютые морозы. Такие пуховики имеют минимум швов, часто без фурнитуры, зато с большим капюшоном. Самые модные оттенки — молочный, бежевый, черный, графитовый и пудрово-розовый.
Спортивный пуховик-парка
Тренд на gorpcore-эстетику — сочетание спорта и городского стиля, не сдающий позиций. Пуховики-парки — это легкие, технологичные модели из водостойкой ткани, с большими карманами и капюшоном. Они одинаково уместны как для прогулок, так и для поездок за город.