Пять самых модных вариантов шапок на зиму: бини, панамы, капоры для создания стильных образов

С приходом зимы мы начинаем задумываться, какой фасон шапки сейчас в моде, чтобы было не только тепло, но и стильно. Вот пять трендовых головных уборов, которые точно сделают ваш зимний образ модным и оградят от холода.

Бини

Бини — трикотажный головной убор, достаточно плотно облегающий голову. Название этой шапки происходит от английского слова "beans", означающего фасоль. Традиционно такие головные уборы носили рыбаки и представители других профессий, связанных с морем.

Шапка бини / Фото: Instagram

Однако с течением лет бини стали очень популярны и среди женщин. Во многом это произошло благодаря шоу-бизнесу и звездам моды. К примеру, такие тесные вязаные шапочки любит носить Кара Делевинь. Долгое время она практически не снимала этот аксессуар. Бини прекрасно гармонируют с верхней зимней одеждой, особенно с пальто и пуховиками.

Капор

В традиционном понимании капорами называли женские головные уборы, популярные в начале XIX века. Они сочетали в себе основные черты чепца и шляпки. Сначала носили их только служанки, но очень скоро они стали популярны и среди представительниц высшего класса.

Капор на зиму (фото — @katy_soho) / Фото: Instagram

Современный капор это гибрид зимней шапки и капюшона. У него больше нет лент, которые завязываются под подбородком, их заменили теплым воротником для защиты шеи и грудной клетки от ветра и холода.

Меховые шапки с 90-х годов

Их можно назвать одним из самых ярких вариантов, пришедших к нам с прошлых лет. Однако в современный образ интегрировать такой головной убор будет совсем не просто, поэтому он подойдет действительно смелым девушкам.

Меховая шапка – привет из 90-х / Фото: Unsplash

Впрочем, вы можете попытаться соединить меховую шапку с одеждой, которая была модной 25-30 лет назад и создать настоящий ретро образ. К примеру, подойдет базовое пальто, утепленный плащ, кожаная куртка.

Панама

Еще совсем недавно казалось, что панамы будут скоротечным трендом, но они так и не потеряли своей популярности за годы существования. Более того, теперь в моду вошли теплые панами, изготавливаемые из меха или шерсти. Защищают они голову не от солнца, а от холода.

Теплая панама (фото — @kepka_panama13) / Фото: Instagram

Теплая панама станет вашим любимым зимним головным убором в сезоне 2023-2024 годов. Тем более что она прекрасно сочетается с экошубкой или укороченным пуховиком.

Балаклава

Первоначально балаклава была военным головным убором. Его выдумали английские солдаты в середине XIX века. Однако очень быстро плотные шапки-маски с прорезями для носа и глаз стали популярны среди гражданского населения. Снова они вошли в моду во время пандемии 2020 года, когда многие решили заменить ими неудобные медицинские маски.

Балаклава на зиму (фото — @eclatknit) / Фото: Instagram

Балаклава все еще в моде. Присмотреться к ним стоит любящим спортивный стиль, трикотажные костюмы. Именно с ними этот головной убор будет смотреться наиболее органично.

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