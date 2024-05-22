Пять самых популярных пород кошек в мире: кто возглавляет рейтинг

Сегодня в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, согласно данным Всемирной федерации кошек, в настоящее время в мире существует более 70 пород. Хотя согласно данным других фелинологических организаций их 100 и более.

Все они отличаются формой, размером, характером и, конечно, внешним видом.

По мнению специалистов, в рейтинг самых популярных кошек в мире входят такие породы.

Мэйн Кун

Возглавляет рейтинг кошки породы Мэйн Кун. Эта порода завоевала популярность благодаря сочетанию больших размеров с необычной доброжелательностью. За это их часто называют "нежными великанами". Порода происходит из штата Мэн в США, отсюда такое их название. Что еще делает этих кошек особенными, так это наличие красивых пушистых хвостов и пучков на ушах. Эти пучки шерсти на ушах делает этих созданий узнаваемыми.

Мэйн Кун

Персидская порода

Популярны эти коты благодаря своей длинной шерсти, круглой мордашке и милому поведению. Считается, что персидские кошки обладают ласковым нравом. Однако важно отметить, что эти кошки нуждаются в регулярном уходе.

Персидская порода

Сиамская порода

У сиамцев изящное тело, необычный окрас шерсти, красивые миндалевидные глаза. Этих кошек легко узнать. Сиамские кошки громкие и социальные. Эти кошки умны, любят играть, общаются с людьми.

Сиамский кот

Бенгальская порода

Бенгальские кошки известны благодаря своей "дикой" внешности. Прежде всего, привлекает их мраморная, пятнистая шерсть. Еще это очень активные кошки, которые любят интерактивные игры. Проводить время с этими игривыми и умными котами доставляет многим удовольствие.

Бенгальский кот

Сфинкс

Популярность эти коты приобрели не зря. Это единственная порода кошек, которая имеет "бесшерстный" вид. Так сфинксы совсем "голые" или "лысые", что делает их не повторными. Но это еще не все, еще более особенными их делает то, что они очень ласковые существа и по поведению во многом напоминают собак.

сфинкс

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