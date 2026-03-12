Пять шагов к большому урожаю озимого чеснока: что нужно сделать в марте

Уход за чесноком весной

Реклама

Весенний уход за озимым чесноком — это фундамент всего сезона, ведь именно в первые недели вегетации закладывается размер будущей головки. Чтобы получить большой урожай озимого чеснока, нужно уделить ему внимание сразу после пробуждения.

Вот пять простых, но эффективных шагов по восстановлению растения после зимы.

1. Помогите земле прогреться

Как только сойдет снег, в первую очередь освободите грядки от старой мульчи, соломы или листьев. Это позволит солнцу непосредственно греть почву, благодаря чему корни быстрее «проснются» и начнут питать растение. Кроме того, в старых растительных остатках часто зимуют возбудители болезней, поэтому их удаление — это важная санитарная мера против гниения стебля.

Реклама

2. Дайте корням подышать

Чеснок очень чувствителен к плотности земли. Когда верхний слой почвы немного подсохнет, обязательно разрыхлите междурядья. Это разрушает земляную корку и открывает доступ кислорода к корням. Также рыхление помогает лишней влаге быстрее испариться у основания растений, что является лучшей профилактикой появления серой гнили в сырую весеннюю погоду.

3. Проведите первую подкормку для роста листвы

В начале весны чесноку больше всего нужен азот, чтобы нарастить мощную зеленую массу. Чем крепче будут листья, тем больше со временем сформируется сама луковица.

Для подкормки используйте раствор мочевины (карбамида), разведите 1 ст. л. мочевины в 10 л воды или аммиачную селитру.

Для органического питания подойдет настой коровяка в соотношении 1:10.

Реклама

Важно подпитывать растения только по влажной почве (после дождя или полива), чтобы не сжечь корни и ускорить усвоение удобрений.

4. Следите за влажностью, но не заливайте

Озимый чеснок нуждается в стабильной влаге на протяжении всей весны. Если весна оказалась засушливой, организуйте умеренный полив, иначе головки вырастут мелкими. Однако избегайте застоя воды в междурядьях, поскольку это мгновенно провоцирует гниение донышка.

5. Осмотрите растения и помогите слабым

Пройдитесь рядами и обратите внимание на неравномерную лестницу. Если видите бледные или желтоватые растения с подсохшими кончиками — возможно, они подмерзли или им не хватает сил. Таким экземплярам требуется дополнительная адресная поддержка комплексными микроудобрениями. Это поможет всему участку развиваться равномерно.