Пять средств для уборки, которые профессиональные клинеры никогда не покупают для дома

Какие средства для уборки не стоит покупать / © pexels.com

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Более того, некоторые средства, которые мы привыкли считать незаменимыми помощниками в быту, специалисты вообще не покупают для собственного дома. Причина не только в цене: одни продукты малоэффективны, другие создают лишние отходы, а некоторые при неправильном использовании могут представлять опасность.

Вот пять средств для уборки, от которых профессионалы советуют отказаться или, по крайней мере, использовать их более осторожно.

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Дезинфекционные салфетки

Влажные дезинфекционные салфетки кажутся одним из удобных способов быстро очистить кухонную столешницу, ручки дверей или другие поверхности. Однако есть нюанс: чтобы средство действительно продезинфицировало поверхность, недостаточно просто один раз провести по ней салфеткой.

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Как объясняет эксперт по уборке Майкл Сильва-Нэш, для правильной дезинфекции поверхность должна оставаться влажной в течение определенного времени. Точную продолжительность контакта следует смотреть в инструкции конкретного средства. Одной салфетки для этого может быть недостаточно, особенно если необходимо обработать большую площадь.

Для обычной повседневной уборки эксперт советует использовать воду и мыло. А когда дезинфекция действительно необходима, более практичной альтернативой одноразовым салфеткам может стать соответствующий многократный метод очищения.

Одноразовые щетки для пыли

Пушистые щетки и одноразовые насадки рекламируют как настоящие «магниты» для пыли. Они удобны, но профессиональные клинеры не считают их необходимыми для большинства домашних задач.

Главные недостатки — постоянная необходимость покупать сменные насадки и дополнительные отходы. К тому же результат не всегда лучше, чем после обычной салфетки.

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Для полок, столов, подоконников, мебели и большинства других поверхностей профессионалы предпочитают многоразовые салфетки из микрофибры. Они хорошо собирают пыль, их можно стирать и использовать многократно.

Специальная щетка может понадобиться для труднодоступных мест или деликатных предметов, но для ежедневной уборки качественной микрофибры обычно достаточно.

Напольные средства с эффектом блеска

Надписи типа «сияющий блеск» или «глянцевый эффект» на упаковке средства для мытья полов звучат привлекательно. Однако именно с такими продуктами следует соблюдать осторожность.

Некоторые из них не столько очищают пол, сколько оставляют на нем защитное или восковое покрытие. Если перед нанесением поверхность не очистить должным образом, под этим слоем может остаться пыль, волосы и другая грязь.

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Если использовать этот продукт регулярно, слои покрытия могут постепенно накапливаться. Впоследствии для восстановления полов придется удалять старое покрытие.

Поэтому для регулярной уборки лучше выбирать обычное средство, предназначенное именно для вашего типа пола. А если покрытие потеряло естественный блеск, следует выяснить причину, а не пытаться постоянно маскировать проблему дополнительными восковыми слоями.

«Очистители» для нержавеющей стали

Холодильник, вытяжка или духовой шкаф из нержавейки быстро покрываются отпечатками пальцев, поэтому специальный спрей кажется логичным решением.

Однако часть средств, которые продаются как очистители нержавеющей стали, в первую очередь полируют поверхность и придают ей блеск. То есть использовать их вместо полноценной очистки — ошибка.

Сначала с поверхности нужно удалить остатки пищи, жир и другие загрязнения. Только после этого, при необходимости, можно воспользоваться полированным средством.

Причем наносить его нужно совсем немного. Если на дверце холодильника уже достаточное количество средства, лучше тщательно распределить его салфеткой, а не добавлять новую порцию.

Средства для мытья окон с аммиаком

Последний пункт требует особого внимания. Средства для стекла с аммиаком могут хорошо справляться с загрязнениями, однако проблема возникает, если их смешивать с другой бытовой химией.

Особенно опасно сочетание аммиака с хлорсодержащими отбеливателями. Потому профессиональные клинеры советуют внимательно читать состав бытовой химии и никогда не экспериментировать со смешиванием различных очищающих средств.

Для обычной мойки окон можно выбрать средство без аммиака. Не менее важна и сама техника уборки: небольшое количество моющего раствора, чистая микрофибра и правильное удаление влаги помогают избежать разводов.

Дорогое средство не всегда означает лучшую уборку

Главный принцип профессиональной уборки достаточно прост: не нужно заполнять шкаф десятками бутылок для каждой отдельной поверхности.

Часто проверенные базовые средства и правильная техника работают не хуже модных новинок. Салфетки из микрофибры, подходящее средство для конкретного типа поверхности и соблюдение инструкции могут не только упростить уборку, но и помочь меньше тратить на бытовую химию.

Особо внимательно следует относиться к продуктам, которые не очищают поверхность, а лишь создают блеск или маскируют загрязнение. И главное правило безопасности — не смешивать разные средства для уборки, если производитель прямо не указывает, что это допустимо.

FAQ

Как правильно убирать пыль, чтобы она дольше не появлялась?

Для регулярной уборки пыли из мебели, полок и подоконников удобно использовать чистую салфетку из микрофибры. Она помогает собирать мельчайшие частицы, а не просто перемещать их по поверхности. Убирать лучше сверху вниз: сначала верхние полки и мебель, затем нижние поверхности и пол. Так пыль, которая осела внизу во время уборки, можно убрать в конце.

Как мыть окна без разводов?

Сначала нужно убрать пыль и грязь из рам и подоконников, а затем переходить к стеклу. Не стоит наносить слишком много моющего средства — его излишек может покидать полосы. Раствор удаляют чистой микрофиброй или резиновым скребком, уделяя особое внимание краям стекла. Также лучше не мыть сильно нагретое солнцем стекло: жидкость может высыхать слишком быстро и оставлять следы.

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