Пять старинных рождественских традиций, которые снова становятся частью нашей жизни

Когда-то их было гораздо больше, и воспроизвести все в современном быту практически невозможно. Однако некоторые обычаи следует восстановить: они не только сохраняют исторические корни, но и делают праздники более теплыми и уютными.

Рождественский паук

О пауках существует множество легенд, связанных с рождением Иисуса и религиозными событиями. В народе считали, что паука нельзя убивать и неудивительно, что этот сакральный образ стал частью праздничного декора.

Рождественский паук — соломенная конструкция, которую подвешивали к сволоку, создавая изящные переплетения и движущиеся от дыхания воздуха тени. Его основное предназначение — гармонизация пространства и декоративность. Прикасались к пауку на удачу, после праздников его или сжигали, чтобы уничтожить негатив, или оставляли до следующего года, иногда украшая писанками как оберег.

Сегодня не обязательно делать паука своими руками: его можно приобрести у мастеров или купить готовый набор для плетения.

Подсвечник-троица

Эта традиция пришла из Гуцульщины и Покутья. Подсвечники зажигали на Сочельник, во второй сочельник перед Крещением и брали с собой на Всенощное бдение. Три свечи символизировали нераздельное единство Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа.

Обычно подсвечники изготовляли из липы, украшали резьбой, библейскими сюжетами или цветами. Сегодня традиция почти забыта, но возрождается: подсвечники можно заказать у мастеров и создать собственное праздничное украшение, полное символизма.

Рождественская звезда (Звизда)

Детские воспоминания о яркой Звизде, которую несли колядники, всегда удивляли и вдохновляли. Восьмиугольная Звизда сообщает о рождении Мессии и является символом радости и света.

Традиционно ее изготавливали из решета, украшали лентами, помпонами и блестками. Внутреннее пространство иногда заполняли вертепом. Сегодня Звизду можно сделать собственноручно из бумаги или фанеры или приобрести у мастеров, чтобы украсить угол или елку.

Дидух

Дидух символизирует благосостояние, урожай и достаток. Это последний сноп зерновых, который хранили до Святвечера и ставили в углу. В верованиях предков он был средоточием духов умерших, охранявших дом и урожай.

Традиция возрождается: сегодня Дидуха легко найти в продаже, а сам ритуал его внесения и сжигания на Новый год придает празднику магию и особую атмосферу.

Бумажные открытки

Обмен открытками на Рождество — традиция новейшего времени, но с глубоким символизмом. Первые украинские открытки появились в конце XIX века, а в советское время стали частью семейных праздников.

Сегодня бумажные открытки возвращаются в обиход: их можно приобрести в магазинах или заказать авторские у художников. Открытка к подарку — простой способ придать святому смыслу и теплу.