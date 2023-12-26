Пять стильных стрижек дорогой женщины после 40: прибавьте к своему образу роскошного совершенства

После сорока лет жизнь только начинается. Так почему бы не использовать это утверждение по полной и не добавить в свой образ роскоши и красоты? Стилисты рекомендуют женщинам такого возраста выбирать стрижки на средние и короткие волосы. Эксперты советуют иметь челку, поскольку она помогает полностью обновить образ. И такая деталь способна замаскировать возрастные изменения на коже лица и подчеркнуть естественную красоту. Рассказываем, какие стрижки сделают ваш образ дорогим и совершенным.

Прямой боб

Стрижки дорогой женщины после 40 / Фото: pixabay.com

Эта стрижка имеет столько вариаций, что голова идет кругом. Но для сорокалетних женщин идеальным выбором станет классический боб. Такая прическа не требует укладки, волосы достаточно лишь высушить и они будут выглядеть элегантно. Стрижка боб выглядит дорого благодаря своему ровному срезу, а на макушке стилисты обязательно рекомендуют делать дополнительный объем.

Удлиненная стрижка пикси

Стрижки дорогой женщины после 40 / Фото: pixabay.com

Такая прическа не сходит с вершин модного олимпа уже несколько лет и выходить из трендов не собирается еще долго. Для дамы после сорока лет удачным выбором станет пикси с удлиненным чубом. Поскольку такая прическа будет скрывать естественные возрастные изменения, омолаживать и создавать совершенный образ в стиле «тихая роскошь».

Пикси с прядями в стиле шегги

Стрижки дорогой женщины после 40 / Фото: pixabay.com

Такая прическа создаст непринужденный естественный объем, поэтому идеально подойдет для обладательниц тонких прямых волос. А удлиненные пряди в стиле шегги придадут образу изысканности и игривости одновременно. К тому же, такая стрижка совсем не нуждается в укладке, она всегда будет выглядеть идеально, поэтому ее достаточно просто высушить феном.

Каре

Стрижки дорогой женщины после 40 / Фото: pixabay.com

Это классика для сорокалетних женщин, желающих создать стильный и одновременно дорогой образ. К тому же, классическое прямое каре способно не только освежить стиль, но и убрать несколько лишних лет. А удлиненный вариант с косой челкой будет потрясающим, женственным и совершенным.

Каскад

Стрижки дорогой женщины после 40 / Фото: pixabay.com

Такая стрижка не подходит для коротких волос, зато она будет идеальным вариантом для прямых средних. Прическа будет удачной для дам всех возрастов, желающих придать своему образу элегантности и роскоши, но не хотят кардинально менять длину локонов. За счет многослойности каскад создает естественный объем и игривость. Поэтому каждая женщина с такой прической будет чувствовать себя стильной и совершенной в своей красоте.

Читайте также:

Волосы будут сияющими и послушными, как в рекламе: горчичная маска для интенсивного роста локонов

Модные стрижки для обладательниц полного лица: стильные варианты на разную длину волос

Как подобрать идеальную прическу по чертам своего лица: 4 топовые стрижки по форме носа