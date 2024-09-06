Пять стрижек на короткие волосы, которые набирают безумную популярность: объемные пряди после 50 лет

К сожалению, с возрастом структура и густота волос начинают изменяться в худшую сторону. Чтобы выглядеть моложе, стилисты советуют обратить внимание на пять безумно популярных причесок для женщин 50+.

Пикси

Если у вас круглое или овальное лицо, тогда вам следует попробовать именно стрижку пикси. Это короткая прическа, которая имеет удлиненные верхние пряди и значительное укорочение волос в районе висков. Благодаря пиксу ваш образ станет более энергичным. А разная длина прядей сделает волосы более объемными на вид.

Короткий каскад

Если в молодости вы любили носить гладко зачесанные волосы или часто собирали их в гладкий пучок, а в возрасте 50+ вдруг попробовали стрижку короткий каскад, можете быть уверены, что сразу визуально потеряли несколько лет. Многослойность этой прически и подвижные пряди помогают достичь эффекта "быстрого омоложения".

Боб-каре и боб

В возрасте 50+ длинные волосы могут казаться слишком обременительными в уходе, а еще они быстро теряют объем. Поэтому лучше обратить внимание на эти две стрижки. Классический боб придаст равномерный объем по всей голове. А вот боб-каре подойдет в том случае, если вы любите создавать элегантные возрастные образы.

Асимметрия

Хотя с первого взгляда может показаться, что такая стрижка больше о смелости и молодости, она прекрасно подходит зрелым женщинам. Благодаря более длинным прядям у лица, оно будет выглядеть визуально худшим, а если правильно подобрать место пробора, то вы сразу "потеряете" несколько лет.

Шапочка

Тощим женщинам очень подходит объемная "шапочка" и укороченный затылок. Особенно гармоничный вид она будет выглядеть у женщин с удлиненным лицом. Такая стрижка отличается аккуратностью, а потому придаст вашему образу решительности и привлекательности.

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