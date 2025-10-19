Пять сувениров, которые приносят несчастья и болезни: их нельзя держать в своем доме

Какие сувениры нельзя держать дома / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Каждый из нас любит украшать дом красивыми вещами — сувенирами из путешествий, фигурками, необычными декорациями. Однако наши предки знали, что не всякий предмет приносит счастье. Некоторые вещи, даже самые эстетические, могут иметь негативную энергетику, влияющую на благосостояние, настроение и здоровье жителей дома. Рассказываем, какие сувениры лучше не держать дома, если хотите сохранить гармонию, покой и удачу. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Морские ракушки

Хотя ракушки кажутся милым напоминанием о море, за народными верованиями они обладают мертвой энергетикой. Когда-то в них жили существа, а теперь там только пустота. Именно поэтому считается, что ракушки вытягивают из дома жизненную силу, вызывая усталость, апатию и безразличие к жизни. Особенно опасно хранить большие ракушки в спальне — это может вызвать хроническую усталость и плохой сон.

Если очень нравятся ракушки, лучше держать их на балконе или в саду, но не в жилом помещении.

Реклама

Статуэтки птиц

Фигурки ворон, голубей, сорок или даже орлов по поверьям могут вынести из дома счастье. Наши предки считали, что птицы — это посланники загробного мира, поэтому их изображение способно притягивать печаль и потери. Особенно остерегайтесь статуэток черного цвета, они ассоциируются со трауром и разлукой.

Когда все-таки любите декор с птицами, выбирайте нейтральные картины с полевыми мотивами — они считаются оберегом, а не угрозой.

Сувенирные куклы

Куклы, особенно реалистичные, по народным представлениям способны впитывать энергетику людей. Когда-то в старину их делали без лица, чтобы никто не мог использовать в магических ритуалах. Современные сувенирные куклы с выразительными глазами могут создавать в доме тревожную атмосферу, вызывая ощущение присутствия постороннего.

Не ставьте куклы напротив кровати или в детской комнате. Если очень нравится, храните их в закрытом шкафу или витрине.

Реклама

Павлиньи перья

Павлинье перо часто используют в декоре, но наши предки считали его плохим знаком. Узор на перьях напоминает глаз дьявола, что следит за жильцами дома, принося раздоры и неудачи. Также существует примета, что павлиньи перья в доме отпугивают женихов, поэтому девушка может долго не выйти замуж.

Если хотите элегантный декор, замените на перья фазана или журавля, они считаются символом мира и благополучия.

Символика загробного мира

Черепа, скелеты, фигурки анубиса, пирамиды, изображения языческих богов — все это считается символами смерти. Даже декоративные копии по приметам приносят в дом болезни, конфликты и финансовые потери. Египетские пирамиды, например, воспринимаются, как гробницы, поэтому их сувенирные аналоги не рекомендуют ставить в доме.