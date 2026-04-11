Пять тенелюбивых растений для контейнеров, которые добавляют ярких красок даже в самые темные уголки сада

Лучшие тенелюбивые растения для горшков

Многие цветущие и декоративно-лиственные растения прекрасно приспосабливаются к условиям слабого освещения и способны расти в тени или полутени. Они прекрасно чувствуют себя в контейнерах — горшках, кашпо, подвесных корзинах, балконных ящиках и приподнятых клумбах. При качественном дренаже и правильно подобранной почве тенелюбивые растения в горшках активно растут и обильно цветут. У RealSimple спросили экспертов по садоводству, какие контейнерные растения лучше всего подходят для тени — вот их рекомендации.

Бегонии

Существует более 2000 видов бегоний, но эксперт по садоводству Пегги Энн Монтгомери, представитель flowerbulb.eu, советует обратить внимание именно на клубовые бегонии для выращивания в контейнерах в тени.

«Картофельные бегонии — один из лучших выборов для теневых контейнеров, ведь они способны не просто выживать, но и роскошно цвести в условиях слабого освещения,» — объясняет она.

Эти растения цветут весь сезон и хорошо адаптируются к изменениям освещения, что делает их идеальными для веранд, где свет меняется в течение дня.

Их сочные листья и стебли удерживают влагу, поэтому бегонии не нуждаются в ежедневном поливе. Это неприхотливые тенелюбивые цветы для горшков с максимальной декоративностью.

Хосты

Хосты часто считают классическими растениями для теневых клумб, но, по словам доктора Майка Арнольда, профессора ландшафтного садоводства Texas A&M AgriLife, они также отлично растут в контейнерах.

«Сорта хосты отличаются оттенками зеленых, сине-зеленых и пестрых листьев, а некоторые имеют еще и декоративные цветочные стрелки от белого до фиолетового цвета,» — отмечает он.

Хосты — это идеальные декоративные растения для тени в горшках, которые создают объемную зеленую массу и хорошо чувствуют себя на затененных террасах и балконах.

Папоротник (девичьи волосы / адиантум)

Папоротник (девичьи волосы / адиантум) / © unsplash.com

Для классической зеленой эстетики идеально подходит папоротник адиантум, который нуждается в влажной, но хорошо дренированной почве и лучше растет в условиях рассеянной тени.

«Местные виды папоротников прекрасно чувствуют себя в контейнерах в затененных уголках, создавая природную атмосферу и даже миниэкосистему», — объясняет Мэри Филипс из National Wildlife Federation.

Адиантум имеет нежные, ажурные листья, которые создают эффект легкости и могут служить естественным укрытием для мелких насекомых.

Колладиумы

Колладиумы / © unsplash.com

Если вы ищете тропический акцент для сада или балкона, колладиумы станут идеальным выбором. Их декоративность заключается не в цветах, а в ярких листьях с контрастными оттенками.

«Их сердцевидные листья с белыми, розовыми, красными и зелеными узорами в тени выглядят еще насыщеннее, чем на солнце,» — отмечает Монтгомери.

Колладиумы прекрасно растут в разных контейнерах — от горшков до подвесных кашпо. Их клубни можно хранить и высаживать повторно каждый год, что делает их экономичным вариантом для сада.

Восточная аквилегия (орлик)

Восточная аквилегия (орлик) / © unsplash.com

Восточная аквилегия принадлежит к семейству желтушных и имеет характерные поникающие цветы в форме колокольчиков.

«Это растение имеет компактный размер, поэтому не перегружает контейнер и отлично подходит для горшков», — объясняет Мэри Филипс.

Она неприхотлива, а после укоренения становится засухоустойчивой, хотя регулярный полив способствует более обильному цветению.

Ее яркие двухцветные цветы не только украшают сад, но и привлекают колибри, снабжая ранний источник нектара весной.