Пять трендовых стрижек для женщин после 40: стильные и смелые прически на разную длину волос

Как стричься женщинам, которым немного за сорок в 2024 году? Ответ стилистов и модных экспертов однозначен – это должны быть смелые стрижки разной длины на грани нескольких стилей. Потому что, по мнению экспертов, именно в этом возрасте женщина достигает пика своей сексуальности и может делать со своим образом все, что ей вздумается. И именно стильная стрижка может раскрыть женщину по-настоящему, подчеркнуть ее темперамент и неуемную красоту. Рассказываем, какие прически будут на пике трендов в 2024 году для женщин после сорока.

Удлиненный боб с челкой на бок

Какие стрижки на пике трендов для женщин после 40 / Фото: pixabay.com

Это самая популярная прическа для женщин после сорока. Поскольку она полностью способна обновить стиль, сделать каждую женщину сексуальной, смелой и откровенной. А челка набок подчеркнет образ, украдет несколько лишних лет и придаст романтическую изысканность.

Стильный боб на русые волосы

Какие стрижки на пике трендов для женщин после 40 / Фото: pixabay.com

Теплый коричневый оттенок стильной стрижки сделает образ женственным и выразительным. С такой прической каждая дама будет уверена в своей сексуальности и красоте. Стильный боб не нуждается в специальном уходе или укладке, хорошо отрастает и придаст объем тонким волосам.

Стрижка шегги

Какие стрижки на пике трендов для женщин после 40 / Фото: pixabay.com

Такая небрежная стрижка будет идеальным выбором для смелых и стильных женщин, не боящихся кардинально менять образ. Прическа совершенно не нуждается в укладке, пряди волос в такой стрижке ложатся сами естественно и небрежно. Для объема можно немного взять пенки на руки и просто сбить локоны.

Волнистый боб

Какие стрижки на пике трендов для женщин после 40 / Фото: pixabay.com

Природные волнистые локоны придают любому аутфиту романтизма и игривости. А волосы, если их покрасить в технике балаяж, будут иметь здоровый и сияющий вид. Прическу следует выбирать с челкой, тогда она будет омолаживать и подчеркивать скулы.

Каре с диагональной челкой

Какие стрижки на пике трендов для женщин после 40 / Фото: pixabay.com

Это классическая стильная прическа для женщин после сорока, не желающих кардинально изменять длину волос. Она будет помогать своей владелице сохранить молодость и изысканное обаяние. А диагональная челка будет разбавлять строгие линии стрижки и привлекать внимание к красивым глазам. Такая прическа подходит для всех типов лица и любой структуры локонов. Отлично стрижка будет смотреться на тонких волосах, она будет делать локоны более объемными.

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