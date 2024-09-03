Пять уловок маркетологов, на которые ведется большинство украинцев: запишите, чтобы покупать осознанно

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему апельсины обычно продают в супермаркете в красной сетке, а лимоны в желтой? Оказывается, что это пример рекламных уловок, который поможет покупателю принять решение в пользу приобретения товара. Какие еще рекламные трюки есть?

Скорее всего вы даже и не догадываетесь, что ежедневно сталкиваетесь с разнообразными уловками магазинов. Когда мы говорим о маркетинге, то наверняка большинство из нас подумает о красном ценнике со стоимостью товара, которая заканчивается на 99. Однако, хотя это и довольно популярный, но не единственный трюк магазинов заставить покупателей покупать определенные вещи.

Почему апельсины продают в сетках красного цвета.

Это известный маркетинговый трюк, который называется "иллюзия конфетти". Основан он на феномене, что связано с нашим восприятием цвета. Когда мы смотрим на красную сетку, наш мозг автоматически сравнивает оттенок с кожурой апельсина. Как результат, нам кажется, что апельсин внутри более насыщенный, сочный и спелый. Именно по этой же причине лимоны помещают в желтую сетку цвета.

Восприятие цвета человеком можно назвать относительным явлением, ведь оно зависит от разных факторов. Оттенок, который видят наши глаза, зависит от окружающих. Например, когда мы смотрим на серый квадрат на белом фоне, он покажется темнее, чем если бы квадрат был на черном фоне. То же происходит и с апельсинами в красной сетке.

Эффективность "иллюзии конфетти" была подтверждена результатами исследований. В частности, по мнению психолога Карла Гегенфуртнера из Гиссенского университета в Германии, красная сетка вызывает перцептивную зрительную иллюзию. Она связана с тем, что мозг человека запрограммирован на интерпретацию визуальной информации. Эту особенность цветового восприятия мозгом называют ассимиляцией цвета.

Поэтому покупатели, которые видят апельсины в красной сетке, покупают их чаще, чем продукты в другой упаковке или без красной сетки, потому что те кажутся им более привлекательными снаружи.

Какие еще маркетинговые приемы используют в магазинах

Однако трюк с апельсинами в красной сетке не единственный трюк маркетологов. В супермаркетах используют и другие уловки, чтобы побуждать посетителей приобрести товары.

Позиционирование товаров

Это очень распространенная практика в Украине и мире. Она заключается в том, что супермаркеты обычно выкладывают более дорогие товары на уровне глаз. Так они привлекают покупателей.

Цветная подсветка

Многие магазины используют специальную подсветку, чтобы продукты выглядели более аппетитно и сочно. Например, маркетологами чаще всего используется теплый желтый свет, но над мясными отделами или прилавками он заменяется красным. Так колбасы выглядят гораздо вкуснее.

Музыка

Психологи и маркетологи давно выяснили, что музыка может влиять на поведение потребителей и даже их отношение к магазину. Если музыка будет подобрана правильно, она будет побуждать дольше оставаться в супермаркете, тратя свои средства.

Акции

Ну и как без этого трюка. Как уже упоминалось ранее, чаще всего акционные ценники заканчиваются на 99 гривен или копеек, чем побуждают покупателя полагать, что товар продается дешевле, чем это на самом деле. Такой хитрый трюк, уверены, замечали большинство из нас. Тем не менее он все еще отлично работает. На психологическом уровне также срабатывает и красная цена. Некоторые магазины даже научились не снижать стоимость товара, а просто использовать красные ценники, чтобы создать такое впечатление.

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