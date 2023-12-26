Пять «важных» методов макияжа, которые скрывают морщины: их должна знать каждая женщина старше 50

То, что с возрастом на коже появляются мимические морщинки, является вполне нормальным явлением. Конечно, можно прибегнуть к различным процедурам, предлагаемым современной кометологией, цель которых отсрочить старение кожи. Если вы не поклонница этих методов, поможет макияж.

Но, если не знать определенных правил и уловок, макияж, наоборот, может усугубить проблемы. Неправильно подобранные средства, неправильно нанесенный макияж могут еще и спровоцировать появление новых морщинок. В то время как правильная техника макияжа может значительно улучшить вид вашей кожи.

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Увлажнение кожи перед макияжем

Макияж в любом возрасте должен начинаться с увлажнения кожи. После очищения кожи и нанесения сыворотки, подобранной под тип кожи, обязательно нанесите один или несколько слоев увлажняющего крема с питательными и увлажняющими ингредиентами, такими как керамиды и гиалуроновая кислота. После того, как кожа впитает влагу в течение 10 минут, нанесите праймер и основу для макияжа, например, тональный крем и консилер. Косметика на хорошо увлажненную кожу ложится очень гладко, вы сразу увидите разницу.

Выберите и нанесите нужный праймер

Праймер является обязательным шагом между уходом за кожей и нанесением основания. Не все праймеры одинаковы, выберите нужный вашей коже праймер – который больше увлажняет кожу или удаляет жир и создает матовое покрытие. При необходимости можно выбрать размывающие поры праймеры. Такие праймеры содержат ингредиенты, которые делают вашу кожу шелковистой гладкой и минимизируют видимость пор.

Обязательно крем или патчи под глаза

Нанесите под глаза крем для век или холодные патчи, чтобы увлажнять кожу и снять отечность. Кожа под глазами выдает признаки старения в первую очередь, а хороший крем под глаза и увлажняющие патчи могут минимизировать появление морщин под глазами.

Скройте недостатки с помощью корректора

Независимо от того, сколько вам лет, прыщи все еще могут возникать. Применение колор-корректора зеленого цвета может уменьшить красноту. После этого нанесите точку корректора и очень хорошо растушуйте, чтобы кожа выглядела ровной и гладкой.

Выберите и нанесите тональный крем под тон кожи

Если выбрать слишком светлый для вашей кожи тональный крем, то она будет выглядеть похожей на мел и еще больше привлекать внимание к морщинам и изломам. Слишком темная тональная основа может сделать вашу кожу красноватой или оранжевой, или даже слегка грязной.

Если тональная основа подобрана правильно, она будет сливаться с вашей кожей и будет естественной, а вид у вас будет молодым и свежим.

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