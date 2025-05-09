Пять вещей, которые делают человека по-настоящему счастливым

На самом деле дорогие покупки, еда, алкоголь и даже секс не приносят счастья. Напротив, в период стресса эти удовольствия истощают организм и воруют гормон радости. Поэтому ни в коем случае нельзя «заедать» и «запивать» стресс или покупать себе дорогое платье, когда особенно плохо, потому что будет только хуже. А что тогда делать? Рассказываем, как стать по-настоящему счастливым человеком.

Впечатления и воспоминания. Отдых или небольшое путешествие делают людей более счастливыми. Путевка на море или в горы — это очень удачная инвестиция в то, чтобы сделать свою жизнь радостной и наполненной. Те впечатления, которые вы получите в отпуске, останутся с вами если не навсегда, то, по крайней мере, до следующей поездки.

Время для себя. Обязательно уделяйте себе внимание и балуйте разными мелочами. Также иногда достаточно хорошо выспаться, чтобы чувствовать себя счастливым. Всегда находите время на себя, свои увлечения и на отдых, потому что истощенный человек никогда не будет счастливым.

Растяжка и изменение позы дает мгновенный антистрессовый эффект, поэтому не следует игнорировать такие мелочи. Простые упражнения или движения снижают уровень кортизола, помогают расслабиться и усиливают чувство уверенности в себе.

Саморазвитие и обучение. Книги, курсы, семинары или вебинары не только помогут вам получить новые знания и навыки, но и повысят вашу самооценку, что повлияет на улучшение эмоционального состояния. Новые навыки, полученные в процессе обучения, также помогают повысить свой профессионализм и расширить круг связей, что непременно отразится на повышении качества жизни и уровня доходов.